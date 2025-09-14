14 de septiembre de 2025 - 15:08

Momi Giardina se baja de MasterChef Celebrity y la reemplazará una figura internacional

La bailarina fue una de las 24 personalidades famosas confirmadas para el arranque del reality de Telefe.

Momi Giardina sería una de las bajas durante las emisiones de MasterChef Celebrity.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Este viernes, en LAM, Ángel de Brito anunció que desde la producción de MasterChef Celebrity ya están gestionando cambios de participantes incluso antes de comenzar con las emisiones. Una de ellas sería Romina "Momi" Giardina, a quién le habrían conseguido una reemplazante internacional.

Según adelantó el periodista, Momi Giardina firmó su participación pero antes aclaró que sólo podría estar en el programa durante un mes, por lo que luego su lugar quedará vacante. Pero desde el canal ya tienen reemplazo: sería Selva Pérez, la exparticipante uruguaya de la última edición de Gran Hermano.

Si se concreta, MasterChef Celebrity tendrá problemas legales

Según precisaron en el ciclo la incorporación es que Selva “va a causar conflicto” dentro de la producción ya que la “bajada de línea” había sido no convocar a exparticipantes de Gran Hermano a MasterChef.

“Para mí Maxi López le va a terminar pegando con una olla”, reaccionó Pepe Ochoa al enterarse de la noticia y haciendo alusión al carácter intenso de la exconcursante de GH, y a la aparente poca paciencia del exmarido de Wanda Nara, también confirmado como participante para esta nueva edición del reality de cocina.

Participantes confirmados

  • Agustín Sierra
  • Alex Pelao
  • Andy Chango
  • Claudio “Turco” Husaín
  • Diego “Peque” Schwartzman
  • Esteban Mirol
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Ian Lucas
  • Luis Ventura
  • Maximiliano López
  • Pablo Lescano
  • Chino Leunis
  • Jorge "Roña" Castro
  • Emilia Attias
  • Eugenia Tobal
  • Evangelina Anderson
  • La Joaqui
  • Julia Calvo
  • Susana Roccasalvo
  • Marixa Balli
  • Momi Giardina
  • Sofía Martínez
  • Valentina Cervantes
  • Sofía Gonet
