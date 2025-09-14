Momi Giardina se baja de MasterChef Celebrity y la reemplazará una figura internacional

La bailarina fue una de las 24 personalidades famosas confirmadas para el arranque del reality de Telefe.

Momi Giardina sería una de las bajas durante las emisiones de MasterChef Celebrity.

Este viernes, en LAM, Ángel de Brito anunció que desde la producción de MasterChef Celebrity ya están gestionando cambios de participantes incluso antes de comenzar con las emisiones. Una de ellas sería Romina "Momi" Giardina, a quién le habrían conseguido una reemplazante internacional.

Según adelantó el periodista, Momi Giardina firmó su participación pero antes aclaró que sólo podría estar en el programa durante un mes, por lo que luego su lugar quedará vacante. Pero desde el canal ya tienen reemplazo: sería Selva Pérez, la exparticipante uruguaya de la última edición de Gran Hermano.

Embed - SELVA DE GH REEMPLAZARÍA A MOMI GIARDINA EN MASTERCHEF Si se concreta, MasterChef Celebrity tendrá problemas legales Según precisaron en el ciclo la incorporación es que Selva “va a causar conflicto” dentro de la producción ya que la “bajada de línea” había sido no convocar a exparticipantes de Gran Hermano a MasterChef.

“Para mí Maxi López le va a terminar pegando con una olla”, reaccionó Pepe Ochoa al enterarse de la noticia y haciendo alusión al carácter intenso de la exconcursante de GH, y a la aparente poca paciencia del exmarido de Wanda Nara, también confirmado como participante para esta nueva edición del reality de cocina.

Participantes confirmados Agustín Sierra

Alex Pelao

Andy Chango

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Esteban Mirol

Miguel Ángel Rodríguez

Ian Lucas

Luis Ventura

Maximiliano López

Pablo Lescano

Chino Leunis

Jorge "Roña" Castro

Emilia Attias

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

La Joaqui

Julia Calvo

Susana Roccasalvo

Marixa Balli

Momi Giardina

Sofía Martínez

Valentina Cervantes

Sofía Gonet