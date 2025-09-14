El conmovedor dibujo de las hijas de Thiago Medina mientras sigue peleando por sus vida

Las gemelas que el ex Gran Hermano tuvo con Daniela Celis hicieron una tierna pintura para su papá: “¡Vos podés!”. El joven continúa internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

El conmovedor dibujo de las hijas de Thiago Medina mientras sigue peleando por su vida.

La familia de Thiago Medina atraviesa horas de angustia luego del grave accidente en moto que sufrió el ex Gran Hermano el viernes por la noche en Moreno. Mientras permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, su hermana Camilota compartió en redes sociales un gesto cargado de amor: un dibujo que las gemelas Laia y Aimé hicieron para su papá.

En la hoja se ven las manitos pintadas de las niñas y un mensaje que dice: “¡Vos podés papá! Te amamos mucho”. Camila Deniz, conocida como Camilota, también publicó una historia antes con un pedido especial: “Les pedimos a todos que lo tengan en sus pensamientos, que lo rodeen de fuerza, fe y buenas energías. Cada mensaje de apoyo suma y le da más motivos para luchar”

Thiago Medina El dibujo de las hijas de Thiago Medina. El estado de salud de Thiago Medina El Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, confirmó que Thiago continúa en la Unidad de Terapia Intensiva “con pronóstico reservado”, aunque con “signos de leves mejorías respecto al día anterior”.

Horas antes, el hospital había difundido un parte médico oficial en el que informó que el joven había sido intervenido quirúrgicamente, y que se encontraba “con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.