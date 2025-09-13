13 de septiembre de 2025 - 01:47

Thiago de Gran Hermano pelea por su vida tras un accidente: "Cadena de oración"

Thiago Medina, uno de los ex concursantes más recordados de GH sufrió un accidente y en LAM contaron los detalles.

El ex Gran Hermano sufrió un accidente y su estado es delicado.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Durante la más reciente emisión de LAM, Ángel de Brito pausó lo previsto en agenda para informar de último momento que el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, sufrió un terrible accidente automovilístico. “Nos enteramos en el corte que Thiago tuvo un accidente terrible. Está con pronóstico reservado”, anticipó el conductor.

Luego, el también jurado del Bailando, mencionó que Thiago Medina se encuentra internado en el Hospital de Moreno. Además, en ese contexto, el panelista Pepe Ochoa dio la data que le llegó mientras estaban en vivo por América TV.

Cómo fue el accidente que sufrió Thiago de Gran Hermano

Puntualmente, el panelista de LAM dijo este viernes: “Fue más o menos a las 20 horas, Thiago venía en su moto y tuvo un accidente con un auto”. No obstante, el panelista comentó que contactó a la expareja del exparticipante de Gran Hermano para saber sobre su estado de salud.

“Me comuniqué con Dani y sus palabras fueron: 'Por favor, recen mucho’. Hagamos una cadena de oración”, expresó Pepe Ochoa en el piso de LAM. También, de Brito aclaró que, cuando el pronóstico de un paciente es reservado, su estado de salud sería delicado.

Thiago Medina
Incluso, Ángel de Brito comentó que, aunque no hay detalles precisos sobre lo ocurrido con Thiago Medina, los hechos habrían sido escalofriantes: “Fue un accidente muy fuerte, voló por encima del auto. No sé sabe qué fue lo que provocó el accidente. Es una noticia en construcción”.

Pepe Ochoa volvió a intervenir y añadió que, cuando contactó a Daniela Celis, expareja de Thiago Medina y ella le pidió armar una cadena de oración, estaba llorando, devastada por la situación.

Thiago Medina
Ahora bien, después de la emisión de LAM, "Pestañelas" compartió en las historias de Instagram un texto que decía: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”.

Seguido a ello, la madre de las hijas de Thiago sumó: “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

