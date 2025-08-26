De participar en Gran Hermano a volver al campo: la increíble historia de Alan Simone

El anuncio del ex participante fue dado a través de su cuenta de TikTok. Varios de sus fanáticos apoyaron su decisión.

Los participantes de Gran Hermano suelen transformarse en figuras mediáticas de un día para el otro, con la atención de millones de espectadores y fanáticos. Mientras algunos eligen continuar en el mundo del espectáculo tras salir de la casa, Alan Simone decidió tomar un camino distinto y sorprendió con un anuncio que marca un giro en su vida.

La historia de Alan Simone El joven oriundo de Chivilcoy, que ganó notoriedad durante la última edición del reality tras su relación con Sabrina Cortez y la posterior separación llena de polémicas, reveló en un vivo de TikTok que dejará la ciudad de Buenos Aires para regresar a su lugar de origen. “Abandono la ciudad, dejo el departamento y me voy a mi casa propia en Chivilcoy”, dijo ante cientos de seguidores que lo escuchaban en la transmisión.

Alan Simone Gran Hermano La razón de volver a trabajar en el campo En su mensaje, Simone explicó que si bien la exposición le abrió puertas, la presión mediática y la falta de privacidad terminaron por agotarlo. “No voy a desaparecer, voy a trabajar en el campo como me gusta a mí. Es lo que me llena y me hace feliz, no me quiero traicionar a mí mismo”, señaló, donde dejó en claro que seguirá vinculado a las redes sociales, pero priorizando un estilo de vida más auténtico.

También habló de su necesidad de intimidad: “Quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién, que se estén metiendo a opinar de mi relación o mi trabajo. Me cansé de eso, quiero una vida tranquila. Ser una persona más que trabaja normalmente, que tiene una vida normal. Quiero lo que yo era antes en Chivilcoy”.

Su diferencia con otros participantes de Gran Hermano El exparticipante remarcó además su deseo de acercarse a su familia y amistades, un aspecto que considera central en esta nueva etapa: “Quiero estar más cerca de mis viejos, me alejé mucho de ellos. Puedo vivir tranquilamente en mi casa propia”. Su decisión, lejos de simbolizar un retiro definitivo, plantea otra noción de éxito: la de elegir un camino distinto al que dicta la exposición televisiva. “Trabajar en el campo es lo que me llena, no me quiero traicionar a mí mismo haciendo algo que no me gusta”, afirmó.