Recién reconciliado, se supo que L-Gante habría tenido un fogoso momento con una ex Gran Hermano: "trío..."

Este lunes se supo que el cantante habría tenido una noche con dos mujeres a la misma vez. Una es de las caras más recordadas del reality de Telefe.

L-Gante fue vínculado de hacer un trío con Romina Uhrig y una médiatica.

El lunes por la noche estalló una verdadera bomba cuando Miguelina Fredes reapareció en la escena mediática para asegurar que supo mantener un romance fugaz con L-Gante mientras públicamente se mostraba con Wanda Nara, y sorprendió a todos afirmando haber hecho un trío con él y una ex concursante de Gran Hermano.

“Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”, contó Fredes en una entrevista con Sálvese Quien Pueda, el programa de Yanina Latorre en América TV.

Cuándo detalló sobre aquel supuesto encuentro íntimo, dio el nombre de la mediática involucrada: "Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije 'esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?' Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije 'es Romina'", involucrando así a Romina Uhrig.

De este modo, L-Gante, recientemente reconciliado con Tamara Báez, sigue en el ojo de la tormenta por sus acciones mientrás duró su romance con la ex de Mauro Icardi.

Qué dijo Romina Uhrig, tras ser relacionada con L- Gante Dada la información, Urhig no perdió el tiempo y se volcó inmediatamente a sus redes sociales para cruzar a Miguelina y negar sus dichos. "Estaría bueno que antes de informar, se chequee mínimamente la información. Para no decir mentiras y no hablar por hablar", escribió evidentemente molesta la ex diputada nacional.