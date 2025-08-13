En Aconcagua Radio, Petroka y "La Biyuya continúa": humor patagónico para toda la familia

El comediante rionegrino Mario Hernán Uribe, creador del popular personaje el Petroka, vuelve a Mendoza con su segundo espectáculo: La Biyuya continúa. En diálogo con Aconcagua Radio , contó detalles de su propuesta, que mezcla humor costumbrista, música en vivo y personajes que surgieron de su propia experiencia en el Alto Valle.

—Es el segundo espectáculo que tenemos armado. A Mendoza fui hace dos años con el primero, Buena Petroka. En este caso tenemos personajes nuevos, como el profe, un docente rionegrino de música que habla de la realidad de la docencia y cuenta anécdotas de pasillos escolares. Es gracioso, un poco cruel, casi un niño en cuerpo de adulto. También hay música en vivo y, por supuesto, el Petroka, que no puede faltar. Yo, como Marito, hago stand up costumbrista sobre mi crianza, la fruticultura, mis abuelos… todo desde el humor. Es un show para toda la familia.

—¿Para qué tipo de público creés que se ajusta más el show?

—Lo ven familias completas. Vienen muchos chicos, sobre todo atraídos por el profe. Me han mandado fotos de tortas de cumpleaños con el Petroka, hasta con el guanaco que extrae petróleo. Es muy loco ver cómo los más pequeños consumen el personaje.

—¿Y por qué La Biyuya continúa?

—Porque no se me ocurrió otro nombre (risas). En el primer show usamos la frase “Buena Petroka” y ahora salió esto, como “la leyenda continúa”. También habla de la realidad de algunos viejitos en el sur, afectados por la crisis laboral. El personaje siempre intenta mostrar que “puede mucho”, aunque lo golpeen las dificultades.

—¿Cuál fue el momento en que tu carrera pegó el salto y se volvió viral?

—En la pandemia, julio de 2020. El primer video del Petroka llegó a 80.000 reproducciones en un par de horas, y los siguientes crecieron todavía más. Fue un boom.

—¿Cómo es tu relación con la gente en el cara a cara, más allá de las redes?

—Se disfruta mucho. La gente me recibe con aplausos tanto como Marito como cuando entro de Petroka. Todos aceptan el juego de que soy el mismo que recién estaba en el escenario, pero ahora con mameluco. Hay interacción, improvisación y muy buen feedback con el público.

Antes de despedirse, el Petroka dejó un mensaje para quienes lo esperan en la provincia:

“Vamos a estar el viernes 15 de agosto en el Centro de Convenciones Thesaurus, en Malargüe, y el sábado 16 en el Julio Le Parc. Las entradas están en entradaweb.com. Ojalá podamos compartir risas y un buen momento en familia”.

