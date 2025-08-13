"Los jugueteros nos estamos quedando sin chicos a partir de los 8 años", dice Gustavo Fernández en Aconcagua Radio

Debido a la cercanía con el Día del Niño , que se celebra este domingo en la Argentina, en el programa Hermoso Caos de Aconcagua Radio tomaron contacto con Gustavo Fernández , Presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza , quien contó que esta semana la gente ha empezado a comprar regalos, luego de días previos en que las ventas se habían movido “poco y nada”.

A la hora de hablar de comportamientos de consumo, Fernández reconoció que resulta cada vez más difícil pensar en juguetes para niños mayores de 8 años. “Los jugueteros nos estamos quedando sin chicos a partir de esa edad”.

—Viene el día domingo el día del niño, de las infancias o la niñez. ¿Cómo se están preparando?

—A partir del decreto presidencial, se llama Día del Niño y se celebra el tercer domingo de agosto. De a poquito ha empezado la gente a salir a la calle para las compras, si bien la semana pasada ya estuvieron preguntando. Esta semana ya se fijan en los precios y deciden qué comprarles a los chicos.

—De 8 años para abajo no hay ningún problema. El problema es de ahí para arriba, porque los chicos son nativos informáticos y suelen querer tecnología. Es una edad que a los jugueteros se nos ha quedado sin chicos, así que algunos están incorporando productos con tecnología o algo que les llame la atención. Antes una nena o un nene consumía juguetes, pero hoy en día un niño de 12 años no quiere eso. Hay un espacio de edad entre los 9 y los 12 en que tenemos que agudizar el sentido para saber qué se le puede regalar.

—En tu caso, que sos referente también de librerías, ¿se siguen vendiendo las libretas para diarios íntimos?

—Poco y nada. Hay cosas que realmente se han ido perdiendo. Incluso nos pasa que aparecen cosas que se vendían antes y uno se entusiasma con pensar que los chicos se han vuelto a interesar, y después no pasa nada, preguntan: “¿y esto qué es?”. Y se trata de cosas que en otras épocas eran un boom. Van cambiando las costumbres y hay cosas que van a ir sumándose y otras que van a perderse.

