Aconcagua Radio dialogó con Chicos.net sobre su trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Laila Pokorski, integrante del equipo de comunicación de Chicos.net, habló con Aconcagua Radio sobre esta organización, cuyo trabajo sostenido lleva más de 25 años.

En el programa "En el medio de todo" de Aconcagua Radio dialogaron con Laila Pokorski, integrante del equipo de comunicación de Chicos.net, una organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en entornos digitales.

Pokorski explicó que el trabajo de Chicos.net se enfoca en brindar herramientas y generar conciencia para que las nuevas generaciones puedan ejercer una ciudadanía digital plena, activa, crítica y creativa. Además, destacó la importancia de construir entornos digitales protegidos y libres de violencias, donde la seguridad y el respeto sean pilares fundamentales.

"En los 90, cuando arrancó Chicos.net, acompañábamos más que nada docentes a llevar la tecnología al aula, en un contexto donde todo era analógico. Hoy en día estamos en un panorama completamente distinto, acompañando temáticas como el uso de inteligencia artificial, el cuidado de la salud mental de chicos y chicas en relación con las tecnologías, la promoción de sus derechos y la prevención de ciertos riesgos", comparó Pokorski.

"Chicos.net hace 25 años trabaja con docentes, con familias, acercando herramientas para acompañar todo tipo de problemáticas, pero también acompañando las oportunidades que pueden tener las tecnologías en la vida de niños y adolescentes", explicó.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.

Embed