Bebidas que nacen de flores: la innovadora propuesta del ingeniero agrónomo Gabriel Vivanco en Aconcagua Radio

En Aconcagua Radio , Gabriel Vivanco habló sobre su proyecto enológico no convencional: bebidas elaboradas con flores , con las que busca rescatar paisajes, promover la apicultura y ofrecer experiencias sensoriales distintas. Además, reivindica la figura del zángano, pieza clave en las colmenas, y presenta líneas como “Bloomberg” y “Zángano”, que sorprenden por su sabor y por la historia detrás de cada botella.

Patricia Anzoátegui en Aconcagua Radio: "El problema de las falsas denuncias es que la justicia tarda años en detectarlas"

Gabriel Vivanco, ingeniero agrónomo y dueño de la bodega Kelevi, celebró su día profesional y compartió detalles de un proyecto que rompe moldes en el mundo de las bebidas: la elaboración de productos alcohólicos a partir del néctar de flores. “Vengo de una familia de floricultores y agricultores por el lado paterno, acá mismo en Mendoza. Hace casi 15 años decidí poner en valor ese legado y explorar un desarrollo diferencial”, relató. Su experiencia como enólogo lo llevó a trabajar en bodegas de Argentina y de países como Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos y Malasia. Ese bagaje le permitió idear un método alternativo: reemplazar la uva, los cereales o las frutas por flores como materia prima.

La propuesta, asegura, no solo tiene un impacto sensorial —“trabajo con aromas a jazmín, azahar, flores blancas y notas frutadas como nenas y balsas verdes”— sino también ambiental y social. “Protegemos paisajes y desarrollamos resiliencia y regeneración de ecosistemas. Trabajamos con apicultores de distintas regiones, desde Misiones hasta la Patagonia, fomentando la mitigación del éxodo rural”, subrayó.

Entre las líneas que produce se encuentra “Bloomberg”, una bebida que a simple vista podría confundirse con un vino blanco, pero que sorprende en boca por su perfil floral y afrutado. También “Zángano”, elaborada con miel, que alcanza los 20° de alcohol y se caracteriza por sabores a membrillo, dátiles y frutas secas.

Vivanco aprovecha esta etiqueta para reivindicar la figura del zángano, tradicionalmente mal vista. “Ha tenido mala prensa, pero es fundamental en la colmena: es el encargado de mantener la genética viva y pura, comunica entre colmenas y coordina tareas internas. Incluso tiene la potestad de entrar libremente a otras colmenas, algo que ninguna otra abeja puede hacer”, explicó.

Sobre su proceso creativo, sostuvo: “No produzco licores con alcohol agregado; genero alcohol a partir de un origen botánico distinto y vanguardista: las flores. Es algo que me llena de orgullo y que conecta con mi historia familiar y mi vocación por innovar en la enología”.

Además de su actividad en Mendoza, Vivanco lleva su propuesta a distintos escenarios del país y el exterior. El próximo 30 de agosto participará en un evento en Buenos Aires que combina arte y vino, en un teatro cercano al Colón. “Sigo vinculado con la gastronomía y con experiencias sensoriales en diversos lugares de Argentina y del mundo”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó claro que la perseverancia ha sido clave en su camino: “Me metí con esta bebida y dije ‘vamos para adelante’. No importa lo que venga”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com