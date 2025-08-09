9 de agosto de 2025 - 16:47

Bebidas que nacen de flores: la innovadora propuesta del ingeniero agrónomo Gabriel Vivanco en Aconcagua Radio

Dueño de la bodega Kelevi, Vivanco desarrolla licores y bebidas alcohólicas a partir de néctar floral, revalorizando el trabajo agrícola y apícola. Cuenta cómo su historia familiar y su experiencia internacional dieron forma a una propuesta única en el mundo.

Gabriel Vivanco: “Hemos desarrollado en Mendoza un néctar de flores fermentado”
Gabriel Vivanco: “Hemos desarrollado en Mendoza un néctar de flores fermentado”

Foto:

Por Redacción

En Aconcagua Radio, Gabriel Vivanco habló sobre su proyecto enológico no convencional: bebidas elaboradas con flores, con las que busca rescatar paisajes, promover la apicultura y ofrecer experiencias sensoriales distintas. Además, reivindica la figura del zángano, pieza clave en las colmenas, y presenta líneas como “Bloomberg” y “Zángano”, que sorprenden por su sabor y por la historia detrás de cada botella.

Leé además

Las Jugueterías apuestan fuerte al Día del Niño.

En Aconcagua Radio analizaron las ventas anuales que impulsa el Día del Niño

Por Redacción
patricia anzoategui en aconcagua radio: el problema de las falsas denuncias es que la justicia tarda anos en detectarlas

Patricia Anzoátegui en Aconcagua Radio: "El problema de las falsas denuncias es que la justicia tarda años en detectarlas"

Por Redacción

Gabriel Vivanco, ingeniero agrónomo y dueño de la bodega Kelevi, celebró su día profesional y compartió detalles de un proyecto que rompe moldes en el mundo de las bebidas: la elaboración de productos alcohólicos a partir del néctar de flores. “Vengo de una familia de floricultores y agricultores por el lado paterno, acá mismo en Mendoza. Hace casi 15 años decidí poner en valor ese legado y explorar un desarrollo diferencial”, relató. Su experiencia como enólogo lo llevó a trabajar en bodegas de Argentina y de países como Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos y Malasia. Ese bagaje le permitió idear un método alternativo: reemplazar la uva, los cereales o las frutas por flores como materia prima.

La propuesta, asegura, no solo tiene un impacto sensorial —“trabajo con aromas a jazmín, azahar, flores blancas y notas frutadas como nenas y balsas verdes”— sino también ambiental y social. “Protegemos paisajes y desarrollamos resiliencia y regeneración de ecosistemas. Trabajamos con apicultores de distintas regiones, desde Misiones hasta la Patagonia, fomentando la mitigación del éxodo rural”, subrayó.

Entre las líneas que produce se encuentra “Bloomberg”, una bebida que a simple vista podría confundirse con un vino blanco, pero que sorprende en boca por su perfil floral y afrutado. También “Zángano”, elaborada con miel, que alcanza los 20° de alcohol y se caracteriza por sabores a membrillo, dátiles y frutas secas.

Vivanco aprovecha esta etiqueta para reivindicar la figura del zángano, tradicionalmente mal vista. “Ha tenido mala prensa, pero es fundamental en la colmena: es el encargado de mantener la genética viva y pura, comunica entre colmenas y coordina tareas internas. Incluso tiene la potestad de entrar libremente a otras colmenas, algo que ninguna otra abeja puede hacer”, explicó.

Sobre su proceso creativo, sostuvo: “No produzco licores con alcohol agregado; genero alcohol a partir de un origen botánico distinto y vanguardista: las flores. Es algo que me llena de orgullo y que conecta con mi historia familiar y mi vocación por innovar en la enología”.

Además de su actividad en Mendoza, Vivanco lleva su propuesta a distintos escenarios del país y el exterior. El próximo 30 de agosto participará en un evento en Buenos Aires que combina arte y vino, en un teatro cercano al Colón. “Sigo vinculado con la gastronomía y con experiencias sensoriales en diversos lugares de Argentina y del mundo”, afirmó.

Antes de despedirse, dejó claro que la perseverancia ha sido clave en su camino: “Me metí con esta bebida y dije ‘vamos para adelante’. No importa lo que venga”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

en aconcagua radio dieron detalles de estafas en alquileres y alertaron por falsas publicaciones en redes

En Aconcagua Radio dieron detalles de estafas en alquileres y alertaron por falsas publicaciones en redes

Por Redacción
en aconcagua radio, la directora de inmunizaciones de mendoza: las vacunas no son optativas

En Aconcagua Radio, la directora de Inmunizaciones de Mendoza: "Las vacunas no son optativas"

Por Redacción
andres lopez, de vinodata, conto en aconcagua radio como ha evolucionado el precio del vino

Andrés López, de Vinodata, contó en Aconcagua Radio cómo ha evolucionado el precio del vino

Por Redacción
Gutiérrez Sport Club busca socios para salir de la crisis.

En Aconcagua Radio, Sebastián Fernández, presidente de Gutiérrez: "El club estaba para ponerle candado"

Por Redacción