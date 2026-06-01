La Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo aumentó 29% en egresados y alcanzó una cifra récord

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo alcanzó un récord de egresados al contabilizar 365 graduados entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de abril de 2026. Se trata de la cifra más alta registrada en los últimos años y marca un crecimiento del 29% respecto de períodos anteriores.

El dato cobra especial relevancia porque la cohorte aún permanece abierta hasta el 30 de septiembre, por lo que el número de egresados podría seguir aumentando. De hecho, el registro actual ya supera los alcanzados durante los últimos seis años.

Este desempeño se produce en un contexto de cambios dentro de la unidad académica, que atraviesa un proceso de actualización curricular y de fortalecimiento de los sistemas de seguimiento de indicadores académicos. En paralelo, los resultados reflejan una mejora en la finalización de las carreras de grado y una tendencia positiva en las trayectorias estudiantiles.

Con este nuevo récord, la Facultad de Ciencias Económicas se posiciona entre las unidades académicas de la UNCUYO con mayor crecimiento en la cantidad de graduados, un indicador que permite medir el impacto de las políticas de acompañamiento y permanencia desarrolladas en los últimos años.

De acuerdo a las autoridades, este crecimiento responde a una combinación de estrategias institucionales orientadas a fortalecer las trayectorias académicas: el acompañamiento a estudiantes próximos a egresar desde el equipo del SAPOE, la actualización y flexibilización de los planes de estudio, una mayor articulación entre áreas académicas y administrativas, y la ampliación de herramientas para facilitar la finalización de materias y trámites de titulación.

Los nuevos planes de estudio de la Facultad, que se aprobaron el año pasado y ya están en marcha, apuntan a la diferenciación de los egresados y su flexibilidad permite a los estudiantes optar por diversas actividades académicas de especialización.

En ese sentido la vicedecana de la FCE, Patricia Puebla, consideró: “Cada egresado representa una meta alcanzada y una nueva oportunidad de aportar conocimiento y formación al desarrollo económico y social de la provincia. Estos resultados muestran el valor de acompañar a nuestros estudiantes durante toda su trayectoria y de seguir construyendo una Facultad que responda a las necesidades del presente y del futuro”.