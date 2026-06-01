1 de junio de 2026 - 20:54

Martes inestable, con lluvias y cielo cubierto en Mendoza: en qué zonas y cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 8°C. Cómo arrancará el fin de semana.

Pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza.

Pronóstico del tiempo para este martes en Mendoza.

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Ramiro Gómez - Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se presentará en Mendoza con condiciones de marcada inestabilidad en las primeras horas del día. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los mendocinos deberán afrontar una jornada húmeda y mayormente gris en el área metropolitana.

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El reporte oficial indica para mañana un escenario de cielo cubierto a parcial nublado con poco cambio de la temperatura. El fenómeno más destacado del día serán las precipitaciones en la mañana, por lo que se recomienda circular con máxima precaución en los accesos vehiculares debido a la calzada húmeda.

Tras un amanecer fresco donde la mínima se ubicará en los 8°C, el termómetro mostrará un comportamiento acotado por la tarde, permitiendo que la máxima alcance los 18°C bajo la influencia de vientos de dirección variable.

En Cordillera las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo parcialmente nublado.

Tiempo para el miércoles: continúa el frío y la inestabilidad

Para el miércoles, el pronóstico anticipa la persistencia de las condiciones invernales con un día mayormente nublado con descenso de la temperatura. La máxima retrocederá a los 16°C, la mínima será de 7°C y se prevén precipitaciones en el sudeste provincial.

En tanto, la alta montaña comenzará a dividirse: se espera un cielo parcialmente nublado en sector centro y norte de la cordillera, mientras que se registrarán precipitaciones en el sector sur del cordón montañoso.

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