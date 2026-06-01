1 de junio de 2026 - 20:26

Patricia Bullrich viene a Mendoza para participar de la White Hat Conference 2026

Se trata de uno de los encuentros internacionales más importantes sobre ciberseguridad y ciberdelito. La senadora nacional estará junto con la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

Patricia Bullrich estará en Mendoza este martes en el Hotel Sheraton Mendoza.

Patricia Bullrich estará en Mendoza este martes en el Hotel Sheraton Mendoza.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Patricia Bullrich visitará Mendoza este martes para participar de la White Hat Conference 2026, un evento sobre ciberseguridad, investigación digital y nuevas tecnologías. La senadora nacional compartirá la actividad junto a la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus.

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La provincia fue elegida para albergar la séptima edición de esta conferencia, que empezará a las 19 en el salón Fernando Fader del Hotel Sheraton Mendoza de la Ciudad. Allí se realizará el panel de cierre de la primera jornada de la conferencia, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales vinculados al ámbito tecnológico y de la seguridad.

Bullrich y Rus formarán parte del panel principal junto a referentes académicos y expertos en cibercrimen y ciberseguridad. Entre ellos estarán académicos y referentes de la Universidad de Boston. También se esperan representantes de instituciones de formación jurídica y organismos internacionales.

Además de la presencia de las funcionarias, participarán el decano asociado senior del Boston University Metropolitan College, Lou Chitkushev; el fundador de la White Hat Conference y director de los programas de investigación de cibercrimen y ciberseguridad de esa universidad, Kyung-shick Choi; el director académico general de CLICLEX, Rafael García Borda; y el delegado del Gobierno de Cataluña ante el Cono Sur, Josep Vives Portell.

White Hat Conference, la cumbre internacional de hackers éticos y ciberseguridad

La White Hat Conference es uno de los encuentros dedicados a la seguridad informática más importantes de la región, dedicado a la prevención del ciberdelito y la investigación digital.

Se abordarán temáticas vinculadas con inteligencia cibernética, protección de infraestructuras críticas, investigación de delitos digitales, ciberataques a gran escala, resiliencia tecnológica, flujos financieros ilícitos, lavado de activos, criptomonedas, análisis forense digital y cooperación internacional frente a las nuevas amenazas del entorno digital.

La edición 2026 cuenta con modalidad presencial y virtual, la participación de especialistas de más de 15 países y una proyección internacional que alcanzará a más de 70 naciones. El programa completo de actividades puede consultarse aquí.

La provincia fue elegida para albergar la séptima edición de esta conferencia, que desde su creación en Colombia en 2019 se consolidó como un espacio de referencia internacional para el intercambio de conocimientos, experiencias y estrategias vinculadas con la seguridad digital. Tras realizarse en ciudades como Boston, Seúl y Madrid, el encuentro llega por primera vez a Argentina.

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