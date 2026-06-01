A pocas semana de asumir renunció el presidente del ENRGE y se habla de una "fuerte interna"

Néstor Marcelo Lamboglia dejó de ser el presidente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a pocas semanas de haber asumido el cargo. La renuncia se produjo este lunes y la presidencia quedó a cargo de manera provisoria en manos del vicepresidente Vicente Serra.

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Los motivos de la decisión habrían estado ligados a la fuerte interna que existe dentro del organismo con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). De acuerdo a fuentes del organismo, las diferencias entre ambos se profundizaron en las últimas semanas.

También afirmaron que existieron divergencias de criterios, incluso antes de la constitución formal del ENRGE, y el flamante exfuncionario decidió dar un paso al costado.

Para fuentes oficiales, la dimisión fue por “motivos personales” . A su vez, desmintieron internas y recalcaron que su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.

El cargo en manos de Serra tendrá una corta duración ya que está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del organismo , a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales citadas por Infobae.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.