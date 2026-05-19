Consejos para el uso de artefactos a gas y cómo evitar accidentes con la llegada del frío

Con el descenso de las temperaturas y el aumento del uso de artefactos a gas, desde Ecogas alertaron sobre los peligros del monóxido de carbono y brindaron una serie de recomendaciones para prevenir accidentes domésticos durante el invierno.

Calefaccionaban su casa con un brasero y un bebé se intoxicó con monóxido de carbono

Murieron dos personas por inhalación de monóxido en medio del feroz incendio de su casa

Desde la empresa explicaron que el principal riesgo se produce cuando hay una mala combustión, ya sea por falta de oxígeno o por desperfectos en los artefactos. “El monóxido de carbono es un gas tóxico que se produce fruto de una combustión incompleta por falta de oxígeno" , informaron desde la empresa.

También advirtieron que el monóxido de carbono "tiene la particularidad de que no se puede detectar con los sentidos: no tiene olor, sabor ni color ”, señalaron. Por esa razón, suele ser conocido como “el enemigo invisible”.

Una familia de San Martín se intoxicó con monóxido de carbono

Además, remarcaron que no solo los artefactos a gas pueden generar monóxido, sino también otros sistemas de calefacción como braseros a leña o artefactos a kerosene si no funcionan correctamente o si se utilizan en ambientes sin ventilación .

Entre las señales de alerta para detectar una mala combustión, desde Ecogas indicaron que una llama naranja, amarilla o roja en lugar de azul puede ser un indicio de que el artefacto está generando monóxido . También advirtieron sobre la aparición de manchas negras de hollín en calefactores o paredes.

En Maipú nos cuidamos del monóxido de carbono. Una llama roja, amarilla o naranja puede indicar una mala combustión.

Además, recordaron que los síntomas iniciales de una intoxicación pueden incluir dolor de cabeza, mareos, náuseas y vómitos. En ese caso, advirtieron que lo primero que se debe hacer es abrir puertas y ventanas, ventilar el ambiente y salir al exterior para respirar aire fresco.

Errores más comunes y medidas de prevención

“La ventilación salva vidas”, remarcaron desde la empresa, y explicaron que uno de los errores más comunes en invierno es cerrar completamente los ambientes o tapar rejillas y rendijas para conservar el calor. “Eso es justamente lo peor que podemos hacer porque el monóxido funciona por acumulación”, indicaron.

image.png La principal medida de prevención es mantener los espacios ventilados. Getty

En ese sentido, recomendaron realizar controles anuales con gasistas matriculados, utilizar únicamente artefactos homologados por Enargas y no emplear hornallas u hornos para calefaccionar ambientes.

Según indicaron desde Ecogas, en Argentina se registran alrededor de 200 muertes al año por intoxicación con monóxido de carbono, una cifra que suele incrementarse durante los inviernos más fríos debido a la falta de ventilación en los hogares.

Un sorteo para concientizar a la población

Con el fin de concientizar sobre los peligros del monóxido de carbono, Ecogas lanzó una nueva campaña que incluye una trivia participativa sobre prevención de accidentes por monóxido de carbono.

Desde el 19 de mayo hasta el 12 de junio, quienes participen podrán acceder a sorteos de camisetas oficiales de la Selección Argentina, pelotas del Mundial y televisores.