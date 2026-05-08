Maipú Municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monóxido de carbono

Con el paso de los días, las temperaturas en Mendoza son cada vez más bajas y es por ello que es importante estar atentos al uso de artefactos que despiden monóxido de carbono.

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Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes con la llegada del invierno y las olas de frío ya que aumenta el consumo de todo tipo de calefactores y se ventilan menos los espacios. De esta manera, se impide la salida de los gases tóxicos que se acumulan en el interior de los hogares.

El monóxido de carbono es un gas que no se ve ni tiene olor y es muy tóxico para personas y animales. Es muy importante tomar todas las precauciones necesarias para poder mitigarlo.

¿Cómo prevenirlo? Para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono, la Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección de Tránsito y Defensa Civil, recuerda la importancia de ventilar los ambientes y dejar siempre una puerta y/o ventana entreabierta.

En artefactos a gas, es necesario corroborar que tengan siempre una llama azul y uniforme, controlada por un gasista matriculado. Las llamas de tonalidades amarillas o naranjas y manchas negras en la pared pueden significar que están funcionando mal.

Evitar mantener recipientes con agua sobre la estufa y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente ya que no están preparados para calefaccionar. Es importante tener especial cuidado en cerrar llaves de paso de gas y hornallas.