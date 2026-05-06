6 de mayo de 2026 - 11:39

Por tercera vez en el año, Stevanato ocupó el primer lugar en el ranking nacional de intendentes

El jefe comunal maipucino consolida su liderazgo y volvió a ubicarse en lo más alto del ranking nacional de intendentes. Ulpiano Suarez ocupó el sexto lugar.

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El intendente de Maipú, Matías Stevanato, volvió a ubicarse en el primer puesto del ranking nacional que evalúa mensualmente la gestión de los jefes comunales de toda la Argentina. La medición vuelve a destacar al mandatario maipucino, quien en los últimos años se ha consolidado entre los intendentes con mejor imagen del país.

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Con un 59,6 % de imagen positiva, Stevanato lidera el ranking a nivel nacional y se posiciona como el intendente mejor valorado de la provincia. El resultado refuerza su nivel de consideración pública y lo ubica como una de las figuras municipales con mayor respaldo ciudadano en la Argentina.

En lo más alto del ranking, junto al intendente de Maipú, se ubica en segundo lugar el posadeño Leonardo Stelatto; el formoseño Jorge Jofré aparece tercero, y la tucumana Rossana Chahla ocupa el cuarto lugar. En el ranking también figura el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien se posicionó sexto.

No es la primera vez que Stevanato alcanza el primer lugar en esta medición nacional: tanto en febrero como en marzo de este año ya se había ubicado en lo más alto del ranking. Esto confirma una tendencia sostenida en el tiempo y refuerza la idea de una conducción confiable, con experiencia y capacidad de respuesta frente a los desafíos que implica gobernar una comunidad en expansión.

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