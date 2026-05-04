Una noche de emoción y música para recordar a Felipe Staiti

Con una gran respuesta del público, la propuesta de Aguas Danzantes rindió tributo a uno de los íconos del rock mendocino. El intendente Ulpiano Suarez invita a disfrutar de la última función, este domingo a las 19.30.

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La Ciudad vivió una noche cargada de emoción en el marco del homenaje a Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes y referente indiscutido de la música mendocina, recientemente fallecido.

Cientos de vecinos, vecinas, turistas y visitantes se acercaron a la Plaza Independencia para disfrutar de un espectáculo especial de Aguas Danzantes, que combinó música, luces y movimiento en un entorno único. La propuesta logró conmover al público, que acompañó con aplausos y también bailó al ritmo de los clásicos que marcaron generaciones.

El show abarcó un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio de Los Enanitos Verdes, entre ellas “Lamento boliviano”, “La muralla verde”, “Amores lejanos”, “Igual que ayer”, “Tus viejas cartas”, “Un amigo es una luz”, “El guerrero”, “Aún sigo cantando”, “Mariposas”, “Por el resto de tus días” y “Y yo resista”, en un tributo que puso en valor el legado artístico de Staiti.

El espectáculo se vivió como una verdadera celebración de la música local y del impacto cultural de uno de sus máximos exponentes, generando un fuerte vínculo emocional con el público presente.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que buscan reconocer a figuras que dejaron una huella profunda en la identidad cultural de la provincia.