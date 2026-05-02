Tren de cercanía: "Invertir en conectividad es apostar al crecimiento de Maipú y de la provincia"

Stevanato destacó el Tren de cercanía que integrará el Este provincial con Luján de Cuyo.

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El intendente de Maipú, Matías Stevanato, participó de la apertura del año legislativo provincial y valoró como “una muy buena noticia para los maipucinos” el anuncio del Gobierno de Mendoza sobre la futura puesta en marcha del Tren de cercanía, que conectará distintos puntos del Este provincial con Luján de Cuyo atravesando el departamento.

El proyecto, enmarcado en la ampliación del sistema de transporte metropolitano, prevé una traza de más de 12 kilómetros en uno de sus tramos, con paso por el Parque Metropolitano Sur, y se integra a un esquema más amplio de conectividad regional. La iniciativa apunta a mejorar los tiempos de traslado, optimizar la movilidad diaria y fortalecer la articulación entre zonas estratégicas del Gran Mendoza.

“Este anuncio va en línea con el camino que venimos transitando: invertir en conectividad para acompañar el crecimiento del departamento”, afirmó Stevanato, quien remarcó que la obra se suma a los más de 240 kilómetros de asfalto ejecutados por el municipio en los últimos años.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que una red de transporte más eficiente impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos, al tiempo que impulsa el desarrollo productivo y genera nuevas oportunidades en toda la región.

En ese marco, el jefe comunal subrayó: “Maipú funciona porque hay una gestión que trabaja todos los días para seguir conectando a nuestros vecinos y construir un departamento con más desarrollo”.