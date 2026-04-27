Nuevo boleto de pago de Irrigación: conocé para qué se utiliza lo que pagás por el agua y quién lo administra.

El Departamento General de Irrigación puso a disposición de sus usuarios un nuevo boleto de pago del canon de riego , en el que ahora se puede visualizar qué porcentaje del total abonado corresponde al organismo del agua y cuánto se destina a la Inspección de Cauce a la que pertenece cada usuario, según su empadronamiento.

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Esta medida aporta mayor transparencia en la administración del agua , además de brindar información clara sobre los distintos actores que intervienen en la gestión hídrica y sus respectivas funciones.

En promedio, el 60% de lo pagado por los usuarios va a las Inspecciones de Cauce , organismos que no dependen de Irrigación. Mientras que el Departamento General de Irrigación actúa como distribuidor “mayorista” del recurso hídrico para todos sus usos, las Inspecciones cumplen el rol de distribución “minorista”.

Irrigación tiene a su cargo la gestión de los ríos, el manejo de los embalses, la operación de los diques de derivación y los canales primarios . A través de sus Subdelegaciones, controla la operación del sistema y distribuye el agua hacia las Inspecciones de Cauce.

Por su parte, los Inspectores de Cauce se encargan de que el agua llegue desde los canales secundarios hasta los usuarios finales, en función de las hectáreas que se encuentran al día con el pago del canon de riego. Estas autoridades son elegidas por los propios usuarios de cada Inspección y no son empleados de Irrigación.

El nuevo boleto, que desde 2024 se recibe en formato digital como parte de la política de despapelización implementada por Irrigación, permite identificar claramente los destinatarios de la recaudación de los tributos hídricos, divididos en dos grandes bloques: Irrigación e Inspecciones/Asociaciones de Inspecciones.

Además, el comprobante incluye algunos ítems comunes a todos los usuarios y otros que varían según la cuenca donde se encuentre empadronada la propiedad.

“Es importante recalcar, en este sentido, para que el usuario dimensione la importancia de su participación en las asambleas que se realizan todos los años en las Inspecciones de Cauce, donde se decide qué cosas va a hacer su Inspección y cuál es la tarifa que van a pagar para sostener esos gastos. Ya que de esa forma están definiendo en promedio un 60% de lo que pagan por el agua”, sostuvo el contador Gustavo Cabrera.

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La segmentación en detalle

Entre los ítems que aparecen en todos los boletos del servicio de agua superficial y que corresponden a Irrigación se encuentran:

Sostenimiento : mantenimiento y funcionamiento de Sede Central y Subdelegaciones.

: mantenimiento y funcionamiento de Sede Central y Subdelegaciones. Red Telemétrica MIDO (Modelo de Indicadores de Distribución Operativa): sistema tecnológico que optimiza la gestión del recurso hídrico.

(Modelo de Indicadores de Distribución Operativa): sistema tecnológico que optimiza la gestión del recurso hídrico. Dique : mantenimiento de los diques de cada cuenca.

: mantenimiento de los diques de cada cuenca. TEM : trabajos de equipos y máquinas necesarias para la operatividad de Irrigación.

: trabajos de equipos y máquinas necesarias para la operatividad de Irrigación. Fondo Permanente: destinado a la realización de obras en todas las cuencas.

Estos importes son aprobados por el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, mediante la sanción del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos.

A esto se suma el ítem Reembolso de Obras, cuyo valor varía según la cantidad y costo de las obras ejecutadas en cada cuenca e Inspección de Cauce.

Por otro lado, los montos destinados directamente a las Inspecciones y Asociaciones de Inspecciones de Cauce, y que se aprueban en las respectivas asambleas de usuarios, incluyen:

Canal, Rama, Hijuela o Ramo : correspondiente a la Inspección de Cauce que administra el canal por donde llega el agua.

: correspondiente a la Inspección de Cauce que administra el canal por donde llega el agua. Aporte Asociación: no figura en todos los casos, ya que depende de si existen Asociaciones de Inspecciones en esa cuenca.

Si bien Irrigación recauda estos montos de manera centralizada, luego los distribuye de forma inmediata y periódica a estas organizaciones de usuarios para garantizar su funcionamiento y mantenimiento.

En el gráfico adjunto se pueden observar los porcentajes específicos según cada cuenca.

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En la Zona de Riego del río Malargüe existe una sola Inspección de Cauce y el total que corresponde al DGI se ve incrementado porcentualmente por la devolución de una serie de obras ejecutadas en la cuenca de gran importe.

¿Y si soy usuario de Agua Subterránea?

El boleto de Aguas Subterráneas tiene una sola tarifa que abona el usuario que posea ese derecho y es la de Canon de Pozo. Irrigación es quien se encarga de recaudarlo ya que no hay distribución a las Inspecciones de Cauce porque ellos no manejan el agua subterránea. Y lo mismo ocurre con el canon de RUE (Control de contaminación).