Gran fiesta para nuestros amigos de cuatro patas: jornada gratuita de salud animal en Guaymallén

La actividad se realizará el sábado 25 de abril, de 8.30 a 12 hs, en la Estación Saludable , y estará orientada a promover la tenencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales para los animales de compañía del departamento.

Maipú será sede de una jornada provincial sobre educación técnica y trabajo

Teatro Griego Papa Francisco, el espacio que une a los maipucinos

En esta edición, además, contará con la participación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Maza , que acompañará con profesionales y asesoramiento especializado.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

Además, se suma el servicio de castraciones de perros y gatos , que comenzará a las 8.30 hs y contará con 50 cupos disponibles por orden de llegada .

Desde el municipio también se impulsará una colecta solidaria de alimento balanceado para perros y gatos, que será distribuido entre las protectoras que acompañarán durante la jornada.

Beneficios de cuidar a tu mascota

Desde la organización destacaron que estas acciones no solo benefician a los animales, sino también a la comunidad:

Previenen enfermedades como la rabia y parásitos que pueden transmitirse a las personas

como la rabia y parásitos que pueden transmitirse a las personas Mejoran la calidad y expectativa de vida de las mascotas

de las mascotas Contribuyen al control poblacional , evitando el abandono

, evitando el abandono Favorecen la convivencia urbana y el bienestar comunitario

y el bienestar comunitario Fortalecen el vínculo entre las familias y sus animales

Recomendaciones para asistir

Se invita a los asistentes a concurrir con sus mascotas respetando las medidas de seguridad correspondientes:

Los perros deberán asistir con collar y correa

Los gatos deberán ser trasladados en canil o mochila

Asimismo, se recuerda llevar DNI para acreditar domicilio en Guaymallén.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre vecinos y promover el cuidado responsable de los animales, fortaleciendo el compromiso comunitario con las mascotas y las organizaciones protectoras del departamento, en el marco de una fecha tan significativa como el Día del Animal.