21 de abril de 2026 - 16:44

Gran fiesta para nuestros amigos de cuatro patas: jornada gratuita de salud animal en Guaymallén

La Municipalidad de Guaymallén, a través de la Dirección de Salud, invita a los vecinos a participar de una jornada especial por el Día del Animal, destinada al cuidado y bienestar de las mascotas, con atención gratuita para perros y gatos.

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La actividad se realizará el sábado 25 de abril, de 8.30 a 12 hs, en la Estación Saludable, y estará orientada a promover la tenencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales para los animales de compañía del departamento.

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En esta edición, además, contará con la participación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Maza, que acompañará con profesionales y asesoramiento especializado.

Servicios gratuitos para perros y gatos

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:

  • Vacunación antirrábica
  • Desparasitación interna y externa
  • Inscripción en el Registro de Perros Potencialmente Peligrosos
  • Colocación de chips, fundamental para una tenencia responsable

Además, se suma el servicio de castraciones de perros y gatos, que comenzará a las 8.30 hs y contará con 50 cupos disponibles por orden de llegada.

Desde el municipio también se impulsará una colecta solidaria de alimento balanceado para perros y gatos, que será distribuido entre las protectoras que acompañarán durante la jornada.

Beneficios de cuidar a tu mascota

Desde la organización destacaron que estas acciones no solo benefician a los animales, sino también a la comunidad:

  • Previenen enfermedades como la rabia y parásitos que pueden transmitirse a las personas
  • Mejoran la calidad y expectativa de vida de las mascotas
  • Contribuyen al control poblacional, evitando el abandono
  • Favorecen la convivencia urbana y el bienestar comunitario
  • Fortalecen el vínculo entre las familias y sus animales

Recomendaciones para asistir

Se invita a los asistentes a concurrir con sus mascotas respetando las medidas de seguridad correspondientes:

  • Los perros deberán asistir con collar y correa
  • Los gatos deberán ser trasladados en canil o mochila

Asimismo, se recuerda llevar DNI para acreditar domicilio en Guaymallén.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre vecinos y promover el cuidado responsable de los animales, fortaleciendo el compromiso comunitario con las mascotas y las organizaciones protectoras del departamento, en el marco de una fecha tan significativa como el Día del Animal.

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