Gran fiesta para nuestros amigos de cuatro patas: jornada gratuita de salud animal en Guaymallén

La actividad se realizará el sábado 25 de abril, de 8.30 a 12 hs, en la Estación Saludable, y estará orientada a promover la tenencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales para los animales de compañía del departamento.
La actividad se realizará el sábado 25 de abril, de 8.30 a 12 hs, en la Estación Saludable, y estará orientada a promover la tenencia responsable y el acceso a servicios veterinarios esenciales para los animales de compañía del departamento.
En esta edición, además, contará con la participación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Maza, que acompañará con profesionales y asesoramiento especializado.
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a:
Además, se suma el servicio de castraciones de perros y gatos, que comenzará a las 8.30 hs y contará con 50 cupos disponibles por orden de llegada.
Desde el municipio también se impulsará una colecta solidaria de alimento balanceado para perros y gatos, que será distribuido entre las protectoras que acompañarán durante la jornada.
Desde la organización destacaron que estas acciones no solo benefician a los animales, sino también a la comunidad:
Se invita a los asistentes a concurrir con sus mascotas respetando las medidas de seguridad correspondientes:
Asimismo, se recuerda llevar DNI para acreditar domicilio en Guaymallén.
La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre vecinos y promover el cuidado responsable de los animales, fortaleciendo el compromiso comunitario con las mascotas y las organizaciones protectoras del departamento, en el marco de una fecha tan significativa como el Día del Animal.