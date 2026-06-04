Arranca la segunda etapa de la recuperación integral de calle San Francisco del Monte

Arranca la segunda etapa de la intervención urbana integral de la calle San Francisco del Monte . El intendente Marcos Calvente y el superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli , firmaron un convenio para permitirle a la Municipalidad de Guaymallén intervenir en la hijuela ubicada en el costado norte de la arteria en el tramo comprendido entre Ponce y Tapón Moyano.

La obra será realizada con fondos de la comuna y luego Irrigación irá devolviendo los recursos durante este año y el próximo.

El proyecto de los trabajos en la hijuela San Francisco del Monte fue desarrollado por la Municipalidad de Guaymallén y luego evaluado por Irrigación.

El convenio fue firmado en la misma calle San Francisco del Monte, por Calvente y Marinelli, con la presencia del ministro de Gobierno e Infraestructura Natalio Mema .

Este convenio implica la continuidad de la obra de recuperación integral de San Francisco del Monte . Los trabajos abarcan una serie de mejoras, que incluyen nuevas redes de agua y cloacas, la repavimentación de la calzada, la construcción de ciclovías y veredas, la renovación del canal San Francisco del Monte, y la instalación de nuevas luminarias LED. Este proyecto integral no solo busca mejorar la transitabilidad y seguridad vial, sino también potenciar el desarrollo económico y comercial de la zona, que conecta los departamentos de Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz.

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La obra arrancó el año pasado entre Arturo González y Ponce, tras tras el acuerdo histórico firmado el 27 de diciembre de 2024 entre los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, y de Maipú, Matías Stevanato, junto con representantes de la Provincia: la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, el director de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, y el de Aysam Humberto Mingorance. Este convenio buscó aunar esfuerzos de las distintas jurisdicciones para concretar un trabajo conjunto que beneficia a los vecinos de ambos departamentos.

Es que San Francisco de Monte, a la altura de la obra, es límite entre Maipú y Guaymallén, la ya mencionada hijuela de riego que es del Departamento General de Irrigación, la calle es jurisdicción de Vialidad provincial, por debajo de la superficie hay redes de agua y cloaca que corresponden a Aysam. La obra la lleva adelante la Municipalidad de Guaymallén y luego los fondos serán devueltos a la comuna por cada una de las jurisdicciones correspondientes.

Esta obra tiene alta importancia para la comunidad, ya que no solo se mejora la infraestructura vial, sino también las condiciones de vida de los vecinos, al proporcionar una red de servicios más moderna y eficiente. La obra también aliviará el tránsito en la Avenida Rodríguez Peña y facilitará el desarrollo de nuevas inversiones, contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de la zona.

La obra forma parte de un plan más amplio para la recuperación integral de la calle, con la ambición de cubrir los 7 km de extensión de San Francisco del Monte en futuras etapas