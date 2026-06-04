Maipú se suma al clima mundialista con encuentros de intercambios de figuritas

Con la llegada de una nueva Copa del Mundo , Maipú Municipio invita a vecinos y vecinas a vivir la pasión mundialista a través de una actividad especialmente pensada para niños, jóvenes y adultos que disfrutan de una de las tradiciones más emblemáticas de cada Mundial: coleccionar e intercambiar figuritas .

Bajo la consigna “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan” , se realizarán cuatro encuentros de intercambio de figuritas en la Plaza Departamental 12 de Febrero , todos los sábados de 16 a 19 horas , desde el 6 hasta el 27 de junio .

La propuesta busca recrear el ambiente amistoso, familiar y de encuentro que se genera alrededor del fútbol en todo el mundo cada cuatro años , brindando un espacio para compartir, intercambiar figuritas, conocer nuevos amigos y disfrutar de la previa de la máxima cita deportiva .

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio con la ceremonia inaugural y el partido de apertura. Como ocurre en cada edición, millones de personas en todo el planeta volverán a compartir la emoción de completar el álbum mundialista, una tradición que acompaña a generaciones de aficionados.

La costumbre de coleccionar e intercambiar figuritas mundialistas se popularizó a partir de la Copa del Mundo de 1974, disputada en Alemania. Desde entonces, llenar el álbum se ha convertido en una experiencia que trasciende edades y fronteras, promoviendo encuentros, amistades y la pasión por el fútbol.

Maipú Municipio invita a toda la comunidad a sumarse a estas tardes mundialistas y a compartir la emoción de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026.