4 de junio de 2026 - 11:07

Maipú se suma al clima mundialista con encuentros de intercambios de figuritas

Habrá encuentros en la Plaza Departamental 12 de Febrero, todos los sábados de 16 a 19 horas, desde el 6 hasta el 27 de junio. La propuesta busca recrear el ambiente amistoso, familiar y de encuentro que se genera alrededor del fútbol en todo el mundo cada cuatro años.

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Con la llegada de una nueva Copa del Mundo, Maipú Municipio invita a vecinos y vecinas a vivir la pasión mundialista a través de una actividad especialmente pensada para niños, jóvenes y adultos que disfrutan de una de las tradiciones más emblemáticas de cada Mundial: coleccionar e intercambiar figuritas.

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Bajo la consigna “Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan”, se realizarán cuatro encuentros de intercambio de figuritas en la Plaza Departamental 12 de Febrero, todos los sábados de 16 a 19 horas, desde el 6 hasta el 27 de junio.

La propuesta busca recrear el ambiente amistoso, familiar y de encuentro que se genera alrededor del fútbol en todo el mundo cada cuatro años, brindando un espacio para compartir, intercambiar figuritas, conocer nuevos amigos y disfrutar de la previa de la máxima cita deportiva.

Fechas

  • Sábado 6 de junio
  • Sábado 13 de junio
  • Sábado 20 de junio
  • Sábado 27 de junio

Horario: de 16 a 19 horas

Lugar: Plaza Departamental 12 de Febrero

El Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio con la ceremonia inaugural y el partido de apertura. Como ocurre en cada edición, millones de personas en todo el planeta volverán a compartir la emoción de completar el álbum mundialista, una tradición que acompaña a generaciones de aficionados.

La costumbre de coleccionar e intercambiar figuritas mundialistas se popularizó a partir de la Copa del Mundo de 1974, disputada en Alemania. Desde entonces, llenar el álbum se ha convertido en una experiencia que trasciende edades y fronteras, promoviendo encuentros, amistades y la pasión por el fútbol.

Maipú Municipio invita a toda la comunidad a sumarse a estas tardes mundialistas y a compartir la emoción de la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026.

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