La Ciudad se consolida como polo de inversiones con más de 300 mil metros cuadrados de construcción

La gestión liderada por Ulpiano Suarez continúa fortaleciendo el clima de negocios y el desarrollo inmobiliario con importantes obras privadas que equivalen a casi 6 plazas Independencia. Algunas ya están finalizadas, otras están en ejecución y hay varios proyectos que próximamente tendrán su puesta en marcha.

La Ciudad de Mendoza continúa consolidándose como uno de los principales polos de atracción de inversiones y desarrollo urbano del país, impulsando un modelo de crecimiento basado en reglas claras, modernización administrativa y articulación con el sector privado.

En el marco de la participación del intendente Ulpiano Suarez en el Foro CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), donde expuso sobre las políticas impulsadas por el municipio para fortalecer el clima de inversión y promover un entorno más eficiente y transparente para el desarrollo económico, la capital mendocina reafirma su posicionamiento como un destino atractivo para nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales.

“Seguimos impulsando políticas que acompañen el crecimiento de la inversión privada, porque cada nuevo proyecto que se desarrolla en la Ciudad representa más empleo, más oportunidades y una economía local más dinámica. Nuestro compromiso es generar condiciones que brinden previsibilidad y confianza para mejorar el clima de negocios y que Mendoza continúe siendo un lugar atractivo para invertir, crecer y construir futuro”, indicó Ulpiano Suarez.

De los 300.000 metros cuadrados de obras privadas que estaban en construcción en la Ciudad, más del 10% ya se encuentra finalizado y otro importante porcentaje está próximo a concluir en los próximos meses. A esto se suman nuevos desarrollos cuya ejecución comenzará próximamente.

Otro de los factores centrales que llegó para ayudar a este crecimiento es la actualización del Código de Edificación impulsada por el municipio. La nueva normativa establece un marco regulatorio moderno, con reglas claras, mayor previsibilidad y una significativa simplificación de trámites administrativos, facilitando el acceso a la información para la toma de decisiones y agilizando la obtención de permisos para avanzar con los proyectos.