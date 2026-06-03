El EPRE convoca a Audiencia Pública. Resolución N°118/2026
La instancia se realizará este 3 de julio bajo modalidad mixta y buscará recoger opiniones sobre la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD). La inscripción estará abierta hasta el 30 de junio para personas físicas y jurídicas interesadas en participar.
El EPRE convoca a Audiencia Pública. Resolución N°118/2026
El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) convoca a una Audiencia Pública para el próximo 3 de julio de 2026 a las 9:30hs., con el objetivo de considerar, poner en conocimiento y recibir opiniones sobre la Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD).
La convocatoria se realiza en el marco del procedimiento aprobado por el Decreto N° 1680/2024, y se inscribe dentro de los mecanismos de participación ciudadana previstos para el tratamiento de temas vinculados al servicio eléctrico.
La audiencia se desarrollará en modalidad mixta, permitiendo la participación tanto virtual como presencial. En el caso de la modalidad virtual, se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, mediante el link:
https://us02web.zoom.us/j/82487290672?pwd=b54EsqfAESTD88MTWEDIDibJsh1bBX.1
ID de reunión: 824 8729 0672
Código de acceso: 815229
Los interesados deberán conectarse desde las 8:30 hs. a la sala de acreditación previa, donde se verificará su identidad mediante DNI y datos de contacto. Tras ese procedimiento, quienes estén habilitados recibirán el acceso a la sala de la audiencia.
Por su parte, la instancia presencial tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Sala Vilma Rúpolo, ubicado en calles Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. En ambos casos, las acreditaciones se habilitarán desde las 8:30hs.
La totalidad de las actuaciones podrá ser consultada a partir del 3 de junio de 2026, en sede del EPRE ubicada en Av. San Martín 285 de Ciudad de Mendoza, de 9 a 14hs., como también a través de su sitio web oficial:
Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar de la Audiencia Pública deberán inscribirse hasta el 30 de junio a las 14hs., ya sea mediante el formulario disponible en la web -*www.epremendoza.gob.ar*- o a través de una presentación escrita en sede del organismo.
Para ello, deberán proporcionar sus datos personales, constituir domicilio y acreditar personería en caso de que corresponda.