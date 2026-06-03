El EPRE convoca a Audiencia Pública. Resolución N°118/2026

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El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) convoca a una Audiencia Pública para el próximo 3 de julio de 2026 a las 9:30hs. , con el objetivo de considerar, poner en conocimiento y recibir opiniones sobre la Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) .

La convocatoria se realiza en el marco del procedimiento aprobado por el Decreto N° 1680/2024 , y se inscribe dentro de los mecanismos de participación ciudadana previstos para el tratamiento de temas vinculados al servicio eléctrico.

La audiencia se desarrollará en modalidad mixta , permitiendo la participación tanto virtual como presencial. En el caso de la modalidad virtual, se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, mediante el link:

ID de reunión: 824 8729 0672

Código de acceso: 815229

Los interesados deberán conectarse desde las 8:30 hs. a la sala de acreditación previa, donde se verificará su identidad mediante DNI y datos de contacto. Tras ese procedimiento, quienes estén habilitados recibirán el acceso a la sala de la audiencia.

Por su parte, la instancia presencial tendrá lugar en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Sala Vilma Rúpolo, ubicado en calles Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén. En ambos casos, las acreditaciones se habilitarán desde las 8:30hs.

La totalidad de las actuaciones podrá ser consultada a partir del 3 de junio de 2026, en sede del EPRE ubicada en Av. San Martín 285 de Ciudad de Mendoza, de 9 a 14hs., como también a través de su sitio web oficial:

www.epremendoza.gob.ar

Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar de la Audiencia Pública deberán inscribirse hasta el 30 de junio a las 14hs., ya sea mediante el formulario disponible en la web -*www.epremendoza.gob.ar*- o a través de una presentación escrita en sede del organismo.

Para ello, deberán proporcionar sus datos personales, constituir domicilio y acreditar personería en caso de que corresponda.