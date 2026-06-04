General Alvear recibe una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motocross

General Alvear será sede de la tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross , que se disputará los días 6 y 7 de junio en el Autódromo Víctor García . La competencia reunirá a más de 170 pilotos provenientes de distintos puntos del país, además de equipos técnicos, mecánicos y familias que acompañan a cada corredor durante el certamen.

Durante el anuncio, días atrás, el intendente Alejandro Molero -acompañado por referentes del deporte motor local y por los directores de Turismo y Deportes del municipio, quienes forman parte de la organización del evento-, destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la llegada de una de las competencias más importantes del motocross nacional al departamento. “Después de muchas gestiones y un trabajo articulado entre distintas áreas y colaboradores, hemos logrado para General Alvear una fecha del Campeonato Argentino de Motocross” , expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó el impacto que tendrá la competencia más allá del aspecto deportivo. “Detrás de cada piloto hay un equipo y una familia, por eso también genera un movimiento económico importante para el departamento” , señaló, haciendo referencia a la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y la actividad comercial que suele acompañar este tipo de encuentros.

Desde la organización informaron que ya se trabaja en la preparación integral del predio y en el acondicionamiento del circuito para recibir a los competidores. Además, se llevarán adelante jornadas previas de entrenamientos y pruebas libres para garantizar el mejor estado de la pista antes de la competencia oficial.

También se confirmó que habrá venta anticipada de entradas en el Kilómetro Cero , con un valor diferencial para quienes adquieran sus tickets antes del evento.

Por su parte, el piloto alvearense Julio Quiroga, referente nacional de la disciplina, manifestó su satisfacción por la realización de la fecha en el sur mendocino. “Después de muchos años, volver a tener una fecha del Nacional en General Alvear y en Mendoza es un orgullo muy grande”, afirmó.

La llegada del Campeonato Argentino de Motocross volverá a posicionar a General Alvear en el calendario de grandes eventos deportivos del país, convocando a competidores de primer nivel y fortaleciendo el desarrollo del turismo deportivo en el departamento.

Acreditaciones para medios de prensa

Los organizadores informaron que ya se encuentra habilitado el proceso de acreditación para periodistas y trabajadores de medios de comunicación que deseen realizar la cobertura del evento. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente dispuesto por la organización.

La tercera fecha del Campeonato Argentino de Motocross promete emociones fuertes, velocidad y adrenalina en una de las competencias más esperadas de la temporada, consolidando a General Alvear como una plaza destacada para los grandes eventos deportivos nacionales.