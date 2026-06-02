2 de junio de 2026 - 12:17

Mitos Cuyanos regresa al Museo del Vino y la Vendimia con historias, música y degustación

La propuesta cultural invita a vecinos, vecinas y turistas a vivir una experiencia diferente en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Maipú. Habrá relatos de leyendas regionales, música y degustación de vinos con entrada gratuita.

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La Municipalidad de Maipú realizará una nueva edición de “Mitos Cuyanos”, el ciclo cultural que busca acercar a la comunidad a los espacios patrimoniales del departamento a través de experiencias que combinan historia, identidad y tradiciones regionales. La actividad tendrá lugar el próximo 4 de junio en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, ubicado en Ozamis 914.

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Esta será la tercera edición del ciclo, que ya tuvo una primera experiencia en el propio Museo del Vino y una segunda presentación en Lucila Bombal, en Rodeo del Medio. La iniciativa propone redescubrir el patrimonio maipucino desde una mirada diferente, vinculando cultura, turismo y relatos populares.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer los históricos chalets de Gargantini y Juan Giol, disfrutar de música en vivo, participar de una degustación de vinos y sumergirse en historias, leyendas y creencias propias de la región de Cuyo. El encuentro recupera relatos tradicionales de Mendoza, San Juan y San Luis, vinculados a lo paranormal, los mitos populares y las historias transmitidas de generación en generación.

“Mitos Cuyanos” busca generar un puente entre el público y el patrimonio cultural del departamento, ofreciendo una propuesta accesible tanto para turistas como para vecinos y vecinas de Maipú, poniendo en valor el acervo histórico y cultural de la región.

La actividad será con entrada gratuita y contará con tres turnos disponibles: de 21 a 21.45, de 21.45 a 22.30 y de 22.30 a 23.15 horas.

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