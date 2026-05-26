26 de mayo de 2026 - 16:07

Maipú inauguró un nuevo playón deportivo en El Pedregal

La nueva infraestructura deportiva, ubicada en Rodeo del Medio, beneficiará a más de 700 familias de la zona y permitirá ampliar las oportunidades de encuentro, inclusión y desarrollo comunitario a través del deporte. Ya son más de 20 los playones deportivos inaugurados durante la gestión.

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La Municipalidad de Maipú inauguró un nuevo playón deportivo y espacio recreativo en Pedregal, Rodeo del Medio. La obra está pensada para fortalecer el acceso al deporte, la recreación y la vida comunitaria de las más de 700 familias de los barrios 25 de Julio, Chacras de Ortega, Cooperativa Belgrano y Jardín Necochea que se beneficiarán con esta obra.

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El predio cuenta con una superficie total de 4.800 metros cuadrados e incluye una cancha principal reglamentaria de 50 por 90 metros, apta para 11 jugadores, además de tres canchas complementarias destinadas al desarrollo simultáneo de distintas disciplinas deportivas. A su vez, incorpora un espacio urbano peatonal destinado al encuentro, el esparcimiento de vecinos y vecinas y las reuniones sociales.

Infraestructura deportiva para fortalecer la comunidad

La obra surge como respuesta a una necesidad planteada por las instituciones deportivas, educativas y diferentes vecinos de la zona, quienes soñaban con un espacio deportivo municipal, seguro, accesible y de calidad. El crecimiento de Rodeo del Medio y la fuerte participación de jóvenes en actividades comunitarias mostraban la necesidad de generar infraestructura adecuada para la práctica deportiva, la organización de torneos y las actividades recreativas.

El deporte es una herramienta fundamental de transformación social, promoción de la salud física y mental, fortalecimiento de valores y construcción de comunidad y es por ello que la inversión en infraestructura deportiva forma parte de una política sostenida de gestión que busca garantizar oportunidades de desarrollo en cada rincón del departamento. Con esta nueva inauguración, Maipú supera los 20 playones deportivos construidos desde el inicio de la gestión.

La construcción de este nuevo espacio recreativo fue posible gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Maipú y la Fundación Grupo América, consolidando el cuarto proyecto desarrollado en conjunto. Esta alianza permite continuar impulsando el deporte como motor de inclusión social, brindando a niños, jóvenes y familias espacios seguros y accesibles para la práctica deportiva, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La importancia del deporte como escuela de vida

En noviembre de 2025, Emiliano Sallei —hoy presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú y en ese momento Director de Promoción Deportiva del Municipio— abrió un ciclo de charlas TEDx poniendo el foco en el deporte y su valor como herramienta de desarrollo e inclusión.

En esa oportunidad, el funcionario expresó la importancia del deporte como escuela de vida y habló acerca de la promoción y construcción de playones deportivos en todo el departamento.

En ese contexto fue que Hugo, uno de los referentes de la zona, estuvo presente en la charla y fue destacado como uno de los principales impulsores de este proyecto y de la formación de escuelitas deportivas.

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