19 de mayo de 2026 - 11:40

Maipú consolida sus políticas públicas integrales en salud mental

Con una estrategia basada en la prevención, la cercanía territorial y el acceso gratuito, el Municipio amplía la atención especializada en centros de salud, impulsa programas de convivencia y desarrolla iniciativas de acompañamiento emocional destinadas a todas las edades.

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El Municipio de Maipú coloca el bienestar emocional y el cuidado de las personas en el centro de la gestión pública. A través de acciones de prevención, atención y acompañamiento, impulsa una política de salud mental con presencia territorial, acceso gratuito y programas destinados a todas las edades.

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Más centros de salud con atención especializada en salud mental

Uno de los principales ejes de esta política es el fortalecimiento del sistema público de salud mental y la descentralización de la atención, para facilitar el acceso de los vecinos a consultas especializadas cerca de sus hogares.

En 2024, cuatro centros municipales contaban con servicio de Salud Mental: Centro de Salud 17, Villa Seca, Colonia Bombal y Russell. En 2025, la cobertura se amplió a 10 de los 17 centros de salud del departamento, superando el 50% de la red municipal.

Actualmente, brindan atención en salud mental los centros: 17, Tito Bordín, Malcayaes, Russell, Pedregal, Villa Seca, Recoaro, Los Álamos, 25 de Julio y Colonia Bombal.

Durante 2025 se registraron 5.501 consultas en salud mental en los centros municipales. El servicio incluye atención individual, familiar y abordajes sociocomunitarios, entendiendo las problemáticas desde su contexto social y territorial.

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“Maipú Libre de Bullying”, prevención y convivencia saludable

Desde 2022, el Municipio desarrolla “Maipú Libre de Bullying”, un programa orientado a promover conductas saludables y prevenir la violencia entre pares en escuelas, clubes deportivos y escuelas de verano.

Durante 2025 se realizaron 68 talleres en escuelas secundarias públicas, con más de 2.200 estudiantes participantes. Además, se llevaron adelante 10 encuentros en clubes y escuelas de verano, en el marco del programa Hacemos Equipo y la Libreta de Valores, alcanzando a 324 niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Entre 2022 y 2025, el programa llegó de manera directa a 21.619 estudiantes, mientras que 22.866 personas participaron en total de sus distintas acciones, incluyendo intervenciones territoriales en vendimias, el Festival del Malbec y del Olivo y la Semana de los Kioscos.

Programas integrales para el cuidado emocional y comunitario

La estrategia municipal también incluye iniciativas adaptadas a diferentes edades y realidades sociales, consolidando una mirada preventiva y comunitaria sobre la salud mental.

Programas como Yoga y Salud Mental, Laboratorio de Emociones, Game Over: prevención de la ludopatía y Soledad No Deseada generan espacios de encuentro, reflexión y acompañamiento para fortalecer habilidades emocionales, vínculos saludables y herramientas de cuidado.

Con estas acciones, Maipú consolida una política pública de salud mental basada en la cercanía, la prevención y la construcción de una red integral de cuidado en todo el territorio.

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