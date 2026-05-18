18 de mayo de 2026 - 22:04

Maipú se llena de cultura: cine, humor, mercado de productores y actividades en museos

La segunda semana de mayo llega con propuestas para toda la familia, incluyendo estrenos en el Cine Teatro Imperial, la presentación de Sebastián Wainraich, una nueva edición del mercado “Del productor a tu mesa” y actividades especiales por el Día Internacional de los Museos.

Maipú (2)
Maipú (3)
Maipú (1)

Funciones en el Cine Teatro Imperial

“La casaca de Dios”

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Dirigida por Fernán Mirás y protagonizada por Jorge Marrale y Natalia Oreiro, esta película revive la increíble historia real de la camiseta azul de Maradona en el Mundial 1986 —la del gol del siglo—, que llegó a ser subastada como el artículo más caro de la historia del deporte.

Con humor, emoción y valentía, la trama sigue a Tití Malvestiti y su hija Erika en una aventura que conecta lo absurdo con la profunda identidad argentina.

Valor: $2.800

Funciones:

Viernes 15 – 18 h | Sábado 16 – 18 h

“Legerin en busca de Alina”

Un conmovedor documental que retrata la vida de la médica argentina Alina Sánchez, conocida como Lêgerîn. Doctora internacionalista y antropóloga, se convirtió en participante activa del Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán.

La película explora su trabajo con saberes ancestrales y su labor coordinando sistemas de salud en medio de conflictos armados en Medio Oriente.

Valor: $2.800

Funciones:

Jueves 14 – 21:30 h | Domingo 17 – 21:30 h

“Mortal Kombat 2”

De la mano de New Line Cinema llega la más reciente y explosiva entrega de la exitosa franquicia de videojuegos.

En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por Johnny Cage— se enfrentan en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn.

Valor: $6.000

Funciones:

Jueves 14 – 19 h | Viernes 15 – 15:30 h | Sábado 16 – 15:30 h

Domingo 17 – 19 h | Martes 19 – 19 h | Miércoles 20 – 19 h

¿Cómo conseguir las entradas?

Todas las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en la boletería del teatro o a través de la web:

munimaipu.boleteriadigital.com.ar

Medios de pago habilitados: efectivo, tarjeta de débito, MODO y billeteras virtuales.

Humor de primer nivel con Sebastián Wainraich

El sábado 16 de mayo a las 21:30 h, el reconocido humorista y escritor Sebastián Wainraich regresa a Mendoza con su espectáculo “Íntimo”.

En una noche a puro humor y reflexión, Wainraich desplegará su estilo filoso y cercano, compartiendo recuerdos, paranoias urbanas y confesiones honestas y desopilantes.

Una oportunidad ideal para reírse de esas situaciones cotidianas con las que todos se sienten identificados.

Las entradas ya están disponibles en boletería y en munimaipu.boleteriadigital.com.ar.

Mercado “Del productor a tu mesa”

El próximo sábado 16 de mayo, de 9 a 14 horas, llega una nueva edición del mercado “Del productor a tu mesa” a la Estación Gutiérrez.

La iniciativa busca fomentar el consumo local y acercar alimentos frescos y de calidad a precios accesibles, eliminando intermediarios y fortaleciendo el vínculo directo entre productores y vecinos.

Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de productos frescos y regionales:

  • Carne
  • Pescado
  • Panificados
  • Vinos
  • Conservas
  • Verduras de estación
  • Huevos
  • Flores y plantas
  • Aceite de oliva

Todo ello con garantía de frescura y el respaldo de quienes producen directamente en la región.

Maipú celebra el Día Internacional de los Museos

En el marco de la Semana de los Museos, Maipú pone en valor la herencia histórica y el patrimonio cultural del departamento a través de charlas y visitas guiadas.

Las actividades se realizarán durante el lunes 18 de mayo, con propuestas gratuitas y abiertas a toda la comunidad.

Actividades programadas

Museo Nacional del Vino y la Vendimia (Ozamis 914)

  • Charla “Museos uniendo un mundo dividido” a cargo de la Arq. Paula Heredia.
  • Horario: 18:00 hs a 20:00 hs.

Museo “Malvinas” (Patricias Argentinas 85)

  • Visitas guiadas
  • Proyección de videos sobre Malvinas
  • Música en vivo (17:00 hs)
  • Participación del Ballet Folclórico
  • Arrío de bandera y cierre del evento (18:30 hs)
  • Horario general: 9:00 hs a 19:00 hs.

Museo Nacional Estancia Molina – Casa de las Bóvedas (RP50 110)

  • Visitas guiadas
  • Participación del Ballet Folclórico
  • Horarios: 9:00 hs a 12:30 hs y 16:00 hs a 18:00 hs.

Museo Solar Histórico Casa de Ozamis (Vergara 88)

  • Visitas guiadas
  • Horarios: 10:00 hs a 12:00 hs y 15:00 hs a 17:00 hs.

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