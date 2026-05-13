13 de mayo de 2026 - 09:56

Maipú fortalece la cercanía: la Dirección de Discapacidad suma un nuevo canal de comunicación directa

La incorporación de un número de WhatsApp permite agilizar consultas, brindar orientación y fortalecer el acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias, sumando una herramienta de atención directa y accesible por parte del municipio.

WhatsApp Image 2026-05-13 at 09.18.50

La Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección de Discapacidad, continúa consolidando una política de acompañamiento cercano, accesible y con atención personalizada. En esta línea, se anunció la incorporación de un nuevo canal de contacto que permitirá agilizar consultas y brindar asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias.

Leé además

infraestructura urbana: asi se renovo la plaza del barrio higuerita y el entorno de la escuela bernardo razquin en guaymallen

Infraestructura urbana: así se renovó la plaza del barrio Higuerita y el entorno de la escuela Bernardo Razquin en Guaymallén
educacion tecnica, empleo y crecimiento: las claves del debate impulsado por maipu

Educación técnica, empleo y crecimiento: las claves del debate impulsado por Maipú

Desde ahora, quienes necesiten orientación podrán comunicarse vía WhatsApp al 2613830050, enviando sus mensajes de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Esta nueva vía busca facilitar el acceso a la información y fortalecer el vínculo directo con el equipo técnico del área, promoviendo respuestas más ágiles y un acompañamiento continuo.

Esta iniciativa se suma a los canales de comunicación ya disponibles, reafirmando el compromiso del municipio de estar presente, escuchar y dar respuesta a cada situación particular. Además del contacto telefónico, la Dirección de Discapacidad atiende de manera presencial en Padre Vásquez 586, Ciudad de Maipú, donde se brinda atención personalizada.

También se puede acceder a información, novedades y vías de contacto a través de sus redes sociales oficiales como Instagram o Facebook.

Con estas acciones, Maipú sigue fortaleciendo una red de contención basada en la cercanía, el compromiso y el acompañamiento permanente, entendiendo que detrás de cada consulta hay una historia que merece ser escuchada y atendida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen cumple 168 anos y lo festeja con propuestas culturales para toda la comunidad

Guaymallén cumple 168 años y lo festeja con propuestas culturales para toda la comunidad

maipu municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monoxido de carbono

Maipú Municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monóxido de carbono

calle cochabamba: guaymallen concreto una nueva conectividad entre las canas y villa nueva

Calle Cochabamba: Guaymallén concretó una nueva conectividad entre Las Cañas y Villa Nueva

ulpiano suarez presento el nuevo codigo de edificacion con un fuerte impulso a la inversion privada en la ciudad

Ulpiano Suarez presentó el nuevo Código de Edificación con un fuerte impulso a la inversión privada en la Ciudad