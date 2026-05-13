Maipú fortalece la cercanía: la Dirección de Discapacidad suma un nuevo canal de comunicación directa

La incorporación de un número de WhatsApp permite agilizar consultas, brindar orientación y fortalecer el acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias, sumando una herramienta de atención directa y accesible por parte del municipio.

La Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección de Discapacidad, continúa consolidando una política de acompañamiento cercano, accesible y con atención personalizada. En esta línea, se anunció la incorporación de un nuevo canal de contacto que permitirá agilizar consultas y brindar asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias.

Desde ahora, quienes necesiten orientación podrán comunicarse vía WhatsApp al 2613830050, enviando sus mensajes de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Esta nueva vía busca facilitar el acceso a la información y fortalecer el vínculo directo con el equipo técnico del área, promoviendo respuestas más ágiles y un acompañamiento continuo.

Esta iniciativa se suma a los canales de comunicación ya disponibles, reafirmando el compromiso del municipio de estar presente, escuchar y dar respuesta a cada situación particular. Además del contacto telefónico, la Dirección de Discapacidad atiende de manera presencial en Padre Vásquez 586, Ciudad de Maipú, donde se brinda atención personalizada.

También se puede acceder a información, novedades y vías de contacto a través de sus redes sociales oficiales como Instagram o Facebook.