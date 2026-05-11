11 de mayo de 2026 - 10:45

Educación técnica, empleo y crecimiento: las claves del debate impulsado por Maipú

Un diagnóstico elaborado en Maipú advierte sobre el descalce entre la demanda del sector productivo y la oferta de formación técnica. El potencial está, pero depende de revertir la actual retracción del sistema.

1cb7a6ed-59bd-4260-b241-e9b59a2642f4

En un contexto donde Mendoza busca mejorar su capacidad de generación de ingresos y dinamizar su matriz productiva, la educación técnica aparece como una variable crítica. Ese fue el eje central del Encuentro Provincial por la Educación Técnica y el Trabajo, realizado en el Auditorio Municipal Marciano Cantero de Maipú, que reunió a unos 300 participantes entre referentes educativos, técnicos, empresarios y especialistas.

Leé además

guaymallen cumple 168 anos y lo festeja con propuestas culturales para toda la comunidad

Guaymallén cumple 168 años y lo festeja con propuestas culturales para toda la comunidad
maipu municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monoxido de carbono

Maipú Municipio brinda recomendaciones para cuidarse del monóxido de carbono

El documento surgido de la jornada —organizada por la Municipalidad de Maipú junto a la UTN Regional Mendoza y con participación de docentes y profesionales— plantea un diagnóstico con fuerte impronta económica: existe hoy una creciente demanda de técnicos y trabajadores calificados por parte del sector productivo que no está siendo acompañada por una oferta formativa suficiente.

Este descalce entre oferta y demanda de capital humano calificado configura un cuello de botella para el crecimiento. Sectores vinculados a la industria, los servicios tecnológicos y la producción en general requieren perfiles específicos que hoy escasean, lo que limita tanto la expansión de empresas como la atracción de nuevas inversiones.

A esto se suma una transformación estructural en curso: las nuevas tecnologías no eliminan la necesidad de oficios, sino que los transforman y redefinen. Lejos de volver obsoletas estas competencias, la digitalización y la innovación elevan su complejidad y valor, demandando trabajadores con formación técnica actualizada y capacidad de adaptación.

Sin embargo, el informe advierte que este potencial convive con una situación crítica del sistema: desfinanciamiento, cierre de centros de capacitación, reducción de cursos y debilitamiento institucional. En términos económicos, se trata de una restricción de oferta que impacta directamente en la productividad y en la capacidad de generar empleo de calidad.

Los participantes coincidieron en que revertir este escenario es condición necesaria para avanzar hacia una economía más dinámica, con mayor valor agregado y mejores niveles de ingreso. La educación técnica, en este sentido, no solo cumple una función social, sino que opera como infraestructura estratégica para el desarrollo.

Entre las propuestas planteadas se incluyen medidas de corto plazo —como la reapertura de centros y la recuperación de la oferta formativa— y lineamientos de mediano y largo plazo, orientados a consolidar un sistema alineado con las necesidades productivas, con actualización tecnológica y fuerte articulación público-privada.

El diagnóstico es claro: Mendoza tiene una ventana de oportunidad basada en la formación técnica y el desarrollo de habilidades. Pero capitalizarla dependerá de decisiones concretas que permitan recomponer y potenciar un sistema hoy en retroceso. Porque, en definitiva, la ecuación es directa: sin técnicos no hay productividad, y sin productividad no hay crecimiento sostenible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

calle cochabamba: guaymallen concreto una nueva conectividad entre las canas y villa nueva

Calle Cochabamba: Guaymallén concretó una nueva conectividad entre Las Cañas y Villa Nueva

ulpiano suarez presento el nuevo codigo de edificacion con un fuerte impulso a la inversion privada en la ciudad

Ulpiano Suarez presentó el nuevo Código de Edificación con un fuerte impulso a la inversión privada en la Ciudad

la ciudad amplia el estacionamiento medido en el microcentro para potenciar la actividad comercial

La Ciudad amplía el estacionamiento medido en el microcentro para potenciar la actividad comercial

por tercera vez en el ano, stevanato ocupo el primer lugar en el ranking nacional de intendentes

Por tercera vez en el año, Stevanato ocupó el primer lugar en el ranking nacional de intendentes