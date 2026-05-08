8 de mayo de 2026 - 12:12

Guaymallén cumple 168 años y lo festeja con propuestas culturales para toda la comunidad

El Municipio celebrará un nuevo aniversario con música, arte, teatro, producción local y actividades gratuitas para disfrutar junto a los vecinos.

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El próximo 14 de mayo se cumplen 168 años de la fundación de Guaymallén. En el marco de este nuevo aniversario, la Municipalidad de Guaymallén celebrará con diversas actividades para disfrutar junto a la comunidad.

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La cita principal será el miércoles 13 de mayo, a las 20.30h, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, donde se realizará una velada artística, con entrada gratuita (hasta completar la capacidad de la sala), que contará con la presencia de la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, bajo la dirección de Pablo Budini y Sergio Santi.

La propuesta incluirá un homenaje a Tito Francia, al conmemorarse el centenario de su nacimiento. Asimismo, se pondrá en valor el legado del Nuevo Cancionero con la compañía de las voces femeninas de Maite Budini, Evelyn Vela y Alejandra Marengo, en una noche que invitará a recorrer composiciones populares que identifican a los guaymallinos.

Muestra 168º Aniversario

La Municipalidad invita a participar de la inauguración de una muestra colectiva que reúne a destacados artistas visuales con importante trayectoria, entre ellos: Acelí Quesada, Toti Reynaud, Alba Comadrán, Estela Ortiz Quijano, Pablo David González, Alejandro Iglesias, Fernando Rosas, María Inés Zaragoza, Modesta Reboredo, Susana Rivarola, Miguel Gandolfo, Susana Spalluto, Paula Dreidemie, Federico Arcidiacono, Walter Lucero, Laura Valdivieso y Gabriela Romero.

La cita es el próximo viernes 8 de mayo, a las 20h, en Salas de Arte Libertad (Libertad 466 de Villa Nueva), con entrada gratuita.

El Carretel llega al Teatro Independencia

El elenco municipal de personas mayores El Carretel se presentará por primera vez en el Teatro Independencia, el escenario mayor de los mendocinos, con su obra “Historias a la luz de la luna”.

La función tendrá lugar el domingo 10 de mayo, a las 19h, y está destinada al público mayor de 12 años. La entrada es gratuita pero deberá retirarse previamente en la boletería del teatro (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

Refuncionalización de la Biblioteca Almafuerte

El próximo 13 de mayo, a las 10h, en Libertad 710 de Villa Nueva se realizará la presentación oficial de la puesta en valor y refuncionalización de la Biblioteca Pública Municipal Almafuerte, un proyecto integral que combina mejoras edilicias, actualización de sus colecciones y una renovación en el concepto de biblioteca como espacio cultural abierto y dinámico.

La reinauguración contará con una agenda de propuestas que se desarrollarán en simultáneo, tanto en el interior de la biblioteca como en el espacio verde exterior.

Semana de la Miel

Del 15 al 17 de mayo, en horario de 15 a 22h, el Paseo Dorrego será escenario de la Semana de la Miel, una propuesta abierta a toda la comunidad que busca promover el consumo de miel y dar a conocer sus múltiples beneficios para la salud.

El público podrá disfrutar de degustaciones, espacios de entretenimiento y stands de productores locales. El evento contará con la participación del Consejo Apícola de Guaymallén, con el apoyo del Municipio.

Para conocer detalles sobre estas y todas las actividades culturales y turísticas ingresá a:

Agenda cultural de Guaymallén

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