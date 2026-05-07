Calle Cochabamba: Guaymallén concretó una nueva conectividad entre Las Cañas y Villa Nueva

Guaymallén habilitó la apertura de calle Cochabamba y consolida una nueva conexión entre Las Cañas y Villa Nueva
Guaymallén habilitó la apertura de calle Cochabamba y consolida una nueva conexión entre Las Cañas y Villa Nueva
Luego de finalizar los trabajos de apertura y reasfaltado de calle Cochabamba, la Municipalidad de Guaymallén concretó una nueva vía de conexión entre los distritos de Las Cañas y Villa Nueva, mejorando la conectividad urbana y la circulación en el sector este-oeste del departamento.
Las tareas incluyeron el derrumbe del paredón que impedía el paso de Cochabamba a la altura de calle Estrada, permitiendo avanzar con la integración vial de la zona.
En el tramo comprendido entre Estrada y Teurlay —aproximadamente 550 metros— se ejecutaron trabajos de construcción de cordón, cuneta y banquina, nuevas veredas, esquinas, alcantarillas, nichos forestales y la reconversión de luminarias a tecnología LED.
Finalmente, se realizó la creación de la nueva carpeta asfáltica, permitiendo una circulación más segura y fluida entre ambos distritos.
La Municipalidad inició en enero la apertura de calle Cochabamba —continuidad de Aramburu hacia el este— entre Estrada y Teurlay, con el objetivo de fortalecer la conectividad vial en sentido este-oeste.
El eje Aramburu-Cochabamba vincula a Las Cañas con Azcuénaga, dos de las principales arterias del departamento, en una zona con fuerte crecimiento habitacional y comercial.
Con esta intervención, se integran de manera directa los distritos de Las Cañas, Villa Nueva y Jesús Nazareno, dando respuesta a una necesidad contemplada tanto en el Plan Municipal como en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.
Según esos lineamientos, la falta de continuidad vial representaba un problema estructurante vinculado a la ineficiente accesibilidad y conectividad inter e intra departamental, producto de una trama urbana incompleta.
El expediente municipal para concretar la apertura de esta arteria comenzó en 1995 y atravesó distintas etapas administrativas y técnicas. El proceso incluyó una audiencia pública realizada en 2022, además de años de gestiones, donaciones de terrenos y expropiaciones.
Tras décadas de trabajo, la apertura de calle Cochabamba ya es una realidad y representa una mejora significativa para la circulación y el desarrollo urbano de Guaymallén.