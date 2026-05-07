Calle Cochabamba: Guaymallén concretó una nueva conectividad entre Las Cañas y Villa Nueva

Guaymallén habilitó la apertura de calle Cochabamba y consolida una nueva conexión entre Las Cañas y Villa Nueva

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Luego de finalizar los trabajos de apertura y reasfaltado de calle Cochabamba , la Municipalidad de Guaymallén concretó una nueva vía de conexión entre los distritos de Las Cañas y Villa Nueva, mejorando la conectividad urbana y la circulación en el sector este-oeste del departamento.

Las tareas incluyeron el derrumbe del paredón que impedía el paso de Cochabamba a la altura de calle Estrada , permitiendo avanzar con la integración vial de la zona.

En el tramo comprendido entre Estrada y Teurlay —aproximadamente 550 metros— se ejecutaron trabajos de construcción de cordón, cuneta y banquina , nuevas veredas, esquinas, alcantarillas, nichos forestales y la reconversión de luminarias a tecnología LED .

Finalmente, se realizó la creación de la nueva carpeta asfáltica, permitiendo una circulación más segura y fluida entre ambos distritos.

La apertura de Cochabamba, una obra histórica para Guaymallén

La Municipalidad inició en enero la apertura de calle Cochabamba —continuidad de Aramburu hacia el este— entre Estrada y Teurlay, con el objetivo de fortalecer la conectividad vial en sentido este-oeste.

El eje Aramburu-Cochabamba vincula a Las Cañas con Azcuénaga, dos de las principales arterias del departamento, en una zona con fuerte crecimiento habitacional y comercial.

Con esta intervención, se integran de manera directa los distritos de Las Cañas, Villa Nueva y Jesús Nazareno, dando respuesta a una necesidad contemplada tanto en el Plan Municipal como en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial.

Según esos lineamientos, la falta de continuidad vial representaba un problema estructurante vinculado a la ineficiente accesibilidad y conectividad inter e intra departamental, producto de una trama urbana incompleta.

Un proyecto iniciado hace más de 30 años

El expediente municipal para concretar la apertura de esta arteria comenzó en 1995 y atravesó distintas etapas administrativas y técnicas. El proceso incluyó una audiencia pública realizada en 2022, además de años de gestiones, donaciones de terrenos y expropiaciones.

Tras décadas de trabajo, la apertura de calle Cochabamba ya es una realidad y representa una mejora significativa para la circulación y el desarrollo urbano de Guaymallén.