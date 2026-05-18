Guaymallén celebró el 168º Aniversario departamental con un concierto de lujo de la Orquesta Municipal de Guitarras

Este miércoles por la noche, el departamento de Guaymallén celebró el 168º aniversario de su creación con un evento especial del que participaron empleados municipales, autoridades y vecinos.

El hall central del Espacio Cultural Julio Le Parc se vistió de gala para recibir a los invitados con una degustación de espumantes elaborados por productores del departamento. Además, los presentes pudieron disfrutar de un recorrido por el “Museo de la Capital del Espumante”, donde se expusieron objetos y productos relacionados a la producción vitivinícola de Guaymallén. También hubo espacio para obras de arte de diferentes artistas locales relacionadas al concepto del vino.

Para celebrar los 168 años, la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia preparó un concierto de lujo, homenajeando a grandes referentes de la música que han dejado un legado imborrable para la cultura de Guaymallén, transformando al departamento en “Cuna del arte”.

Con 24 músicos en escena, bajo la dirección de Sergio Santi y Pablo Budini , la agrupación de cuerdas brindó un show único, que fue acompañado por las voces de las artistas invitadas Alejandra Marengo, Evelyn Vela y Maite Budini.

A través de un repertorio preparado para la ocasión, se agasajó con gran afecto a Santiago Bertiz, Sergio Santi, Oscar Matus, Daniel Talquenca, Hilario Cuadros y Armando Tejada Gómez, haciendo mención especial a Tito Francia al cumplirse el centenario de su nacimiento (Mendoza, 1 de marzo de 1926). También se homenajeó al Nuevo Cancionero Cuyano, reversionando obras de gran valor.

Palabras de afecto del intendente

El intendente Marcos Calvente no pudo participar de la velada de gala debido a problemas de salud, por lo envió una emotiva carta destinada a todos los presentes.

“Queridos vecinos, autoridades e invitados presentes:

Lamento profundamente no poder acompañarlos esta noche tan especial, en vísperas del 168° aniversario de nuestro querido departamento de Guaymallén. Por razones de salud y siguiendo indicaciones médicas, debo permanecer en reposo, aunque mi corazón y mi pensamiento están allí, compartiendo junto a ustedes esta celebración tan significativa para todos los guaymallinos.

Quiero agradecer sinceramente las muestras de afecto y el acompañamiento recibido en estos días, y hacerles llegar mi enorme gratitud por ser parte de esta comunidad que, día a día, construye con esfuerzo, compromiso y esperanza el presente y el futuro de Guaymallén.

Deseo de corazón que disfruten esta velada de gala, pensada para homenajear nuestra historia, nuestra identidad y, sobre todo, a nuestra gente”.

Fundación de Guaymallén

La génesis del departamento como una zona de características agrícolas y productivas encuentra su correlato en el significado de su nombre: en lengua huarpe, Guay-mayén significa “tierra de ciénagas, vegas o bañados”.

Desde la fundación de Mendoza (1561) hasta la creación del Virreinato del Río de La Plata, en 1776, Guaymallén perteneció como suburbio a la Ciudad de Mendoza, dependiendo de la Capitanía General de Chile y del Virreinato del Perú. Para la segunda mitad del siglo XVIII ya eran distinguibles los distritos de San José y Dorrego, aunque sin sus nombres actuales.

El 14 de mayo de 1858, durante el gobierno de Cornelio Moyano, se firmó el decreto que dice: “El territorio de San José se llamará en lo sucesivo Departamento de Guaymallén y tendrá por cabecera aquel barrio, bajo la denominación de Villa de Guaymallén”.

El mapa departamental terminaría de configurarse con dos hechos fundamentales: la creación del Departamento de Campaña de Guaymallén, que tenía su cabecera en San José y que estaba subdividido en tres distritos; y la Nueva Villa, creada a la vera del Carril Nacional Bandera de Los Andes. Esta última cobró fuerza como polo social, cultural y comercial, y se convirtió en sede del Ejecutivo Comunal de Guaymallén en 1895, bajo el nombre “Nueva Villa de Guaymallén”.

Con la llegada del siglo XX, el departamento afianzó su posición en cuanto a nexo clave hacia la capital nacional. Así, se fueron estableciendo ciudades-postas como Rodeo de la Cruz, Kilómetro 8 y Kilómetro 11.

La explosión comercial de la industria vitivinícola tuvo en Guaymallén uno de sus pilares. La gran ventaja que presentaba el departamento respecto a otros era la cercanía con la Ciudad de Mendoza, que lo configuró como área residencial y de servicios; pero también entre los viñedos y las bodegas. Desde entonces su zona productiva es considerada una de las más importantes de la región.