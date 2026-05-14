Ulpiano Suarez recibió tres distinciones nacionales por la gestión impulsada en ambiente, emprendedurismo y eficiencia estatal

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , participó de la edición 2026 de “La Noche de los Intendentes”, el encuentro anual organizado por la Red de Innovación Local (RIL) , que reunió en la ciudad de Rosario a más de 300 mandatarios locales de distintas provincias y fuerzas políticas.

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El evento, desarrollado en el Teatro El Círculo, promovió el intercambio de experiencias de gestión entre municipios y puso en común iniciativas vinculadas a innovación, eficiencia estatal y políticas públicas aplicadas en ciudades argentinas. Además de intendentes, participaron gobernadores, ministros, legisladores, empresarios, académicos y representantes de organizaciones civiles.

En ese marco, la Ciudad de Mendoza recibió tres distinciones en los rubros Gestión Eficiente, Ciudad Emprendedora y Naturaleza y Espacio Público , reconociendo distintas políticas públicas impulsadas por el municipio.

Ulpiano Suarez fue el encargado de recibir los reconocimientos y expresó: “Agradezco a RIL, más por las distinciones, por todo el trabajo realizado. También un agradecimiento al equipo de gestión de la Municipalidad de Mendoza y también a los vecinos y vecinas de las Ciudad, por la paciencia y el acompañamiento en todo este tiempo en el que se implementaron estos cambios y transformaciones que tuvieron como objetivo a cada vecino”.

Luego agregó: “Hay muchas ciudades que gestionan muy bien, gestionan con orden, con equilibrio fiscal, con eficiencia, con sensibilidad social generando oportunidades para los sectores más vulnerables y también con mucho compromiso ambiental. Y hay muchos otros intendentes e intendentas que se desloman laburando por sus pueblos y ciudades que no tienen reconocimiento ni son escuchados. No pido que los que tienen la más alta responsabilidad de gobernar en nuestro país nos reconozcan, solo pido que nos escuchen, que sean empáticos, porque desde abajo hacia arriba estoy seguro que una Argentina mejor es posible ”.

Los reconocimientos a la Ciudad de Mendoza

La capital mendocina recibió el Sello RIL en Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público, una distinción que destaca el trabajo sostenido y el compromiso municipal para avanzar hacia una ciudad positiva con la naturaleza.

Entre las iniciativas valoradas se encuentran el Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, las Islas de Biodiversidad y las acciones de ciencia ciudadana orientadas a la preservación de la biodiversidad urbana.

La Ciudad también recibió el Sello Ciudades Emprendedoras, reconocimiento que pone en valor el liderazgo e innovación en la transformación de desafíos urbanos en oportunidades, consolidando a la capital mendocina como referente nacional en el ecosistema emprendedor.

En este aspecto, se destacaron iniciativas como el Club de Emprendedores, el Torneo de Emprendedores y el Kit Emprendedores, desarrolladas junto a Banco Galicia.

Finalmente, la Ciudad obtuvo la certificación en Gestión Eficiente, que reconoce a gobiernos locales que administran los recursos públicos de manera eficiente, estratégica, innovadora y sostenible, con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas.