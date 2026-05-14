Maipú fue reconocida como Ciudad Líder en Gestión Eficiente

Este miércoles por la noche, el intendente de Maipú, Matías Stevanato , recibió un premio que destaca a Maipú como “Ciudad Líder en Gestión Eficiente” . El reconocimiento fue otorgado en el marco de “La Noche de los Intendentes”, organizada por la Red de Innovación Local , la cual reunió en Rosario a más de 300 jefes comunales .

El objetivo del encuentro es favorecer el diálogo y el intercambio de ideas y experiencias entre municipios de todo el país, compartiendo puntos en común y diferencias regionales en temas como la eficiencia estatal , las políticas públicas y las distintas realidades de gestión.

Tras recibir la certificación, el intendente Matías Stevanato destacó: “Para nosotros, este reconocimiento no es una meta cumplida. Es una motivación para seguir mejorando, incorporando innovación, tecnología y nuevas herramientas que nos permitan brindar mejores servicios y respuestas más rápidas”.

Además agregó: “En Maipú creemos que una buena gestión es la que transforma los recursos en hechos concretos: más obras, más servicios, más salud, más infraestructura y más oportunidades para las familias maipucinas”.

La Certificación en Gestión Eficiente de RIL reconoce a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica, innovadora y sostenible, impactando directamente en la generación de oportunidades y en la calidad de vida de su ciudadanía.

Sobre la Red de Innovación Local (RIL)

La Red de Innovación Local (RIL) es una organización que conecta, capacita y potencia a líderes de gobiernos locales para transformar sus municipios en “ciudades de oportunidades”. Su misión es mejorar la calidad de vida ciudadana potenciando la gestión pública a través de la innovación y el trabajo colaborativo en América Latina.

RIL es una red integrada por empresas, ONG, instituciones internacionales y gobiernos locales que conecta a más de 850 ciudades de Argentina y América Latina. Además, durante el transcurso del evento de este miércoles se confirmó que la próxima edición de “La Noche de los Intendentes” se realizará en Mendoza, recibiendo a jefes comunales de todo el país.