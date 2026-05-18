Guaymallén reabrió el refugio para víctimas de violencia de género más grande de Mendoza

La Municipalidad de Guaymallén reabrió el refugio destinado a mujeres en situación de violencias por motivos de género, un dispositivo esencial dentro de la política pública local orientada a la protección integral y la restitución de derechos.

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La comuna transformó y equipó el refugio para garantizar condiciones dignas y seguras a mujeres, hijas e hijos que atraviesan situaciones de riesgo y no cuentan con un espacio para su resguardo.

El albergue fue remodelado completamente y posee capacidad para 16 plazas , con 14 camas cuchetas y dos cunas , además de cocina equipada, baño reciclado a nuevo, calefacción y aire acondicionado.

Asimismo, cuenta con guardia permanente las 24 horas para la protección y el acompañamiento de las mujeres alojadas.

Al momento del ingreso, se proveen los elementos necesarios para cubrir la totalidad de las necesidades básicas, asegurando alimentación, ropa de blanco y condiciones adecuadas de habitabilidad.

El refugio dispone de un equipo permanente de operadoras que trabajan en tres turnos diarios, garantizando cobertura durante las 24 horas, los siete días de la semana.

Todo el personal recibe capacitaciones periódicas a cargo de profesionales especializados, debido a la complejidad de la tarea que desempeñan. Esto fortalece sus herramientas de intervención y permite brindar un acompañamiento adecuado y con perspectiva de género.

La tarea de protección y resguardo se desarrolla en articulación con la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia.

“Este refugio representa la presencia del Estado”

La subdirectora de Desarrollo Social de Guaymallén, Claudia Túnez, sostuvo que “como Estado tenemos la responsabilidad de garantizar el acompañamiento y protección en las políticas públicas vinculadas al género y, como estado municipal, creemos en una sociedad más justa, más igualitaria y libre de violencias”.

“Este refugio representa la presencia del Estado, que escucha, interviene y asume el compromiso de cuidar. En este espacio las mujeres pueden sentirse seguras, contenidas y acompañadas por equipos interdisciplinarios comprometidos con una perspectiva de género y de derechos”, agregó.

Túnez también destacó que “este es el municipio más solidario, equitativo e igualitario. Por eso vamos a recibir mujeres de toda la provincia, específicamente del Gran Mendoza, cuando otros dispositivos de protección estén llenos”.

Cómo funciona el ingreso al dispositivo

El procedimiento para el alojamiento comienza con una entrevista realizada por el equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales y psicólogos.

“La mujer puede o no hacer una denuncia penal, pero lo que sí hay que garantizar es una medida de protección para que pueda permanecer en el dispositivo de manera segura”, explicó Túnez.

El refugio más grande de la provincia

Por su parte, la directora de Género y Diversidad de la Provincia, Fernanda Urquiza, aseguró que este nuevo dispositivo “es el más grande de la provincia” y destacó que “sirve para fortalecer esta política pública de inclusión”.

“Guaymallén es el departamento más poblado de la provincia y este refugio era una necesidad básica. Fue un año y medio de trabajo intenso con el municipio y hoy se da esta nueva apertura”, completó.

En la reinauguración también estuvieron presentes la directora de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia, Pamela Cuartara, y la directora de Contingencia Social del Gobierno de Mendoza, Priscila Segura.