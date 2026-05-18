Irrigación aseguró que el agua potable en Los Corralitos es apta para consumo humano

El organismo informó que los controles realizados en cooperativas y operadores comunitarios de Guaymallén mantienen parámetros dentro de la normativa vigente y advirtió sobre los riesgos de consumir agua extraída directamente de pozos subterráneos sin tratamiento.

Comunicado oficial El Departamento General de Irrigación, a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), informó que, ante los hechos de público conocimiento y la información circulante sobre la calidad del agua potable en la zona de Los Corralitos, Guaymallén, se mantiene un esquema de monitoreo permanente sobre las redes de agua potable de los prestadores que operan en el área afectada.

En detalle, continúan realizándose controles de calidad del agua potable en las redes de los siguientes operadores:

Cooperativa Los Corralitos

Cooperativa Corralcoop

Unión Vecinal El Sauce

Cooperativa Puente de Hierro Controles y análisis de calidad Los controles incluyen mediciones in situ de parámetros de conductividad eléctrica, pH, turbiedad, presión y cloro libre residual. Además, se realizan extracciones de muestras para análisis en el laboratorio del DGI, donde se contempla el control bacteriológico de Coliformes Totales y Escherichia coli.

Según detalló el organismo, en función de las inspecciones y controles efectuados, los parámetros de calidad del servicio de agua potable se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente. Por ello, concluyeron que, hasta la fecha, el agua de estos operadores comunitarios puede utilizarse para consumo humano sin poner en riesgo la salud de los consumidores.

Pedido de información sobre el “Informe T-6458” Por otro lado, DIRCAS elevó un pedido oficial de información al director de la Secretaría de Vinculación DETI-UNCuyo respecto de un análisis microbiológico identificado como “Informe T-6458”, que circula en redes sociales y medios de comunicación y que hace referencia a la calidad del agua en Los Corralitos, Guaymallén.