18 de mayo de 2026 - 14:34

Irrigación aseguró que el agua potable en Los Corralitos es apta para consumo humano

El organismo informó que los controles realizados en cooperativas y operadores comunitarios de Guaymallén mantienen parámetros dentro de la normativa vigente y advirtió sobre los riesgos de consumir agua extraída directamente de pozos subterráneos sin tratamiento.

Irrigación

Comunicado oficial

El Departamento General de Irrigación, a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS), informó que, ante los hechos de público conocimiento y la información circulante sobre la calidad del agua potable en la zona de Los Corralitos, Guaymallén, se mantiene un esquema de monitoreo permanente sobre las redes de agua potable de los prestadores que operan en el área afectada.

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En detalle, continúan realizándose controles de calidad del agua potable en las redes de los siguientes operadores:

  • Cooperativa Los Corralitos
  • Cooperativa Corralcoop
  • Unión Vecinal El Sauce
  • Cooperativa Puente de Hierro

Controles y análisis de calidad

Los controles incluyen mediciones in situ de parámetros de conductividad eléctrica, pH, turbiedad, presión y cloro libre residual. Además, se realizan extracciones de muestras para análisis en el laboratorio del DGI, donde se contempla el control bacteriológico de Coliformes Totales y Escherichia coli.

Según detalló el organismo, en función de las inspecciones y controles efectuados, los parámetros de calidad del servicio de agua potable se mantienen dentro de los rangos establecidos por la normativa vigente. Por ello, concluyeron que, hasta la fecha, el agua de estos operadores comunitarios puede utilizarse para consumo humano sin poner en riesgo la salud de los consumidores.

Pedido de información sobre el “Informe T-6458”

Por otro lado, DIRCAS elevó un pedido oficial de información al director de la Secretaría de Vinculación DETI-UNCuyo respecto de un análisis microbiológico identificado como “Informe T-6458”, que circula en redes sociales y medios de comunicación y que hace referencia a la calidad del agua en Los Corralitos, Guaymallén.

En el requerimiento, Irrigación solicitó conocer con urgencia:

  • Si dicho informe fue emitido por los laboratorios de esa dependencia y cuál es su validez técnica.
  • El lugar preciso y georreferenciado donde se tomaron las muestras, así como su trazabilidad y cadena de custodia.
  • Si puede determinarse si el agua analizada pertenece a la red de un operador de servicio de la zona o si proviene de una perforación privada.
  • Si existen otros análisis disponibles sobre la calidad del agua potable en la zona de Los Corralitos y Puente de Hierro, en Guaymallén.

Advertencia sobre el agua de pozos subterráneos

Desde la Dirección de Aguas Subterráneas de Irrigación también informaron a la comunidad que la toma directa de agua proveniente de pozos subterráneos no es apta para el consumo humano, ya que no ha pasado por el debido proceso de potabilización.

El organismo advirtió además que la situación se agrava en el caso de pozos particulares poco profundos, sin adecuaciones sanitarias correspondientes y ubicados en zonas con pozos sépticos y sin servicio de cloacas.

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