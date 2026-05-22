Ulpiano Suarez recibió a referentes del "El Senado va a la Escuela" en la Casa de San Martín

En el marco de la visita de las autoridades de Cultura del Senado de la Nación, el intendente de la Ciudad de Mendoza y la senadora nacional Mariana Juri recorrieron el sitio histórico. Allí, aprovecharon para destacar el valor del legado sanmartiniano en la educación y la planificación de la gestión actual.

La Ciudad de Mendoza, reconocida por su profunda identidad sanmartiniana, fue escenario este martes de un importante encuentro institucional. El intendente Ulpiano Suarez, desde su lugar de anfitrión y acompañado por el Director de Turismo Municipal, Felipe Rinaldo; junto a la senadora nacional por Mendoza, Mariana Juri, recibieron al Director General de Cultura del Senado de la Nación, Daniel Oscar Abate, y al Director del Museo Parlamentario “Senador Domingo Faustino Sarmiento”, Raúl Amado. Fue en el marco del programa federal “El Senado va a la Escuela”.

Las actividades comenzaron al mediodía con una visita guiada y técnica a la Casa de San Martín, ubicada en calle Corrientes. Este espacio arqueológico y museológico posee un valor histórico excepcional: fue el hogar donde residió el general José de San Martín durante su etapa como gobernador intendente de Cuyo mientras gestaba la libertad del continente. Además, el único sitio en el mundo donde convivieron juntos el prócer, su esposa Remedios y su hija Merceditas, quien nació en este suelo mendocino.

Durante el recorrido por el museo, el intendente Ulpiano Suarez reflexionó sobre el significado de gestionar un lugar con semejante impronta histórica: “Es una ciudad hermosa y debo agregar que es una ciudad sanmartiniana. Mantener vivo el legado no es sólo con los espacios, sino también a partir de los valores que nos inculcó y que los mendocinos los llevamos muy adentro“.

El jefe comunal subrayó además la faceta de San Martín como planificador estratégico y civil, más allá de su rol militar: “Fue un gran gobernador, impulsor de un plan de ordenamiento y de crecimiento de Mendoza, dándole el rol que correspondía a la vitivinicultura incipiente y a la educación como uno de sus pilares. Hay mucho de su legado presente en la gestión del municipio. Nos hacen falta mucho más valores sanmartinianos en estos tiempos que vive el país“, concluyó, vinculando la visión del prócer con los actuales proyectos locales, como la puesta en valor de la Alameda, el Área Fundacional y la próxima licitación para recuperar una fuente histórica vinculada a la gestión del agua.

Por su parte, la senadora Mariana Juri detalló ante las los presentes el complejo y enriquecedor proceso que llevó a la recuperación de la vivienda, el cual requirió la sanción de una ley de protección en la Legislatura provincial para su posterior compra por parte de la municipalidad. Juri recordó que la fisonomía de la antigua Mendoza colonial se transformó drásticamente tras el devastador terremoto de 1861, quedando muy pocos testimonios en pie.