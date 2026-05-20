20 de mayo de 2026 - 12:44

Maipú refuerza la prevención del bullying con una charla abierta a toda la comunidad

La iniciativa busca brindar herramientas concretas para prevenir situaciones de violencia en el ámbito educativo, promoviendo el respeto y la convivencia, en un contexto de creciente preocupación por episodios recientes que afectan a la comunidad escolar.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 09.33.26

En un contexto atravesado por situaciones que generan preocupación en el ámbito educativo —como la reciente viralización de amenazas en escuelas en distintos puntos del país y también en Mendoza—, la Municipalidad de Maipú redobla su compromiso con la convivencia escolar y la construcción de entornos seguros. Lo hace con una nueva convocatoria abierta a toda la comunidad: la charla “Convivir y aprender en la escuela: qué vemos, qué hacemos”, a cargo del especialista Alejandro Castro Santander.

Leé además

maipu consolida sus politicas publicas integrales en salud mental

Maipú consolida sus políticas públicas integrales en salud mental
maipu se llena de cultura: cine, humor, mercado de productores y actividades en museos

Maipú se llena de cultura: cine, humor, mercado de productores y actividades en museos

Una propuesta para fortalecer el clima escolar

El encuentro se realizará el martes 26 de mayo a las 19 horas en el Teatro Imperial, y está destinado a docentes, equipos directivos, personal del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, así como también a familias y público en general interesado en la temática.

La actividad será con inscripción previa mediante formulario y contará con cupos limitados.

La propuesta busca ofrecer herramientas concretas para fortalecer el clima escolar, prevenir situaciones de violencia y promover vínculos basados en el respeto y la empatía. Además, se plantea como un espacio de reflexión colectiva e intercambio de experiencias, entendiendo que la convivencia no es un tema aislado, sino una construcción cotidiana que involucra a toda la comunidad.

Maipú Libre de Bullying: una política sostenida

En Maipú, este abordaje no es nuevo. Desde hace años, el municipio impulsa políticas sostenidas en la materia, como el programa “Maipú Libre de Bullying”, que desde 2022 viene desarrollando una estrategia integral de prevención en escuelas, clubes y espacios comunitarios.

A través de talleres participativos y acciones territoriales, la iniciativa ya alcanzó a más de 21 mil estudiantes, consolidando una línea de trabajo que prioriza el cuidado de las infancias y adolescencias.

Solo durante 2025, se llevaron adelante 68 talleres en escuelas secundarias públicas, con la participación de más de 2.200 estudiantes, donde se trabajó sobre la identificación de las distintas formas de violencia entre pares, la promoción de la empatía y el desarrollo de herramientas para la resolución pacífica de conflictos.

A esto se suman encuentros en clubes y escuelas de verano, ampliando el alcance del programa a otros espacios clave de socialización.

Prevención, formación y trabajo articulado

La llegada de Alejandro Castro Santander se enmarca en esta política pública que entiende que la prevención del bullying requiere formación, compromiso y trabajo articulado.

En un momento donde la convivencia escolar vuelve a ocupar un lugar central en la agenda, Maipú apuesta a profundizar acciones que fortalezcan el tejido social y promuevan una cultura del respeto desde edades tempranas.

WhatsApp Image 2026-05-20 at 09.33.26 (1)

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen reabrio el refugio para victimas de violencia de genero mas grande de mendoza

Guaymallén reabrió el refugio para víctimas de violencia de género más grande de Mendoza

irrigacion aseguro que el agua potable en los corralitos es apta para consumo humano

Irrigación aseguró que el agua potable en Los Corralitos es apta para consumo humano

guaymallen celebro el 168º aniversario departamental con un concierto de lujo de la orquesta municipal de guitarras

Guaymallén celebró el 168º Aniversario departamental con un concierto de lujo de la Orquesta Municipal de Guitarras

ulpiano suarez recibio tres distinciones nacionales por la gestion impulsada en ambiente, emprendedurismo y eficiencia estatal

Ulpiano Suarez recibió tres distinciones nacionales por la gestión impulsada en ambiente, emprendedurismo y eficiencia estatal