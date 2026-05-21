21 de mayo de 2026 - 12:28

Maipú celebrará el 25 de Mayo con un Gran Pericón Nacional

Más de 150 bailarines, agrupaciones gauchas y artistas locales participarán de los festejos patrios en la Plaza Departamental 12 de Febrero

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La propuesta reunirá a más de 150 bailarines, agrupaciones gauchas y artistas locales en una jornada abierta a toda la comunidad para conmemorar un nuevo aniversario patrio.

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La Municipalidad de Maipú invita a vecinos y vecinas a participar del Gran Pericón Nacional, que se realizará el próximo 25 de mayo a las 10.30 horas en la Plaza Departamental 12 de Febrero, en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

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Una jornada patriótica para compartir en familia en Maipú

La propuesta busca reunir a la comunidad en una jornada de encuentro, tradición y cultura popular, con una celebración pensada para compartir en familia y con amigos. En esta oportunidad, Maipú conmemorará los 216 años de la Revolución de Mayo con actividades que pondrán en valor la identidad y el sentimiento patrio.

La jornada comenzará con un emotivo encuentro en torno a la danza tradicional, donde participarán más de 150 bailarines, junto a agrupaciones gauchas, artistas locales y distintas áreas de la Municipalidad de Maipú. Además, durante el festejo se ofrecerán sopaipillas y chocolate caliente para todos los asistentes.

Ballets folclóricos y artistas invitados en el Gran Pericón Nacional

Entre los elencos que formarán parte del Gran Pericón estarán los ballets folclóricos Retoños, dirigido por Hugo Alvarado; Retumba mi alma, de Fabián Álvarez; y Dejando huellas, bajo la dirección de Daiana Vallejo. Como ballets invitados se presentarán Nuevo Cuyo, de Jesica Marzella; Renovando sueños, dirigido por Daniel Irusta; Amaru, de Emanuel Barrionuevo; y MD, de Carola Sosa.

Con esta iniciativa, Maipú continúa promoviendo espacios de encuentro que fortalecen las tradiciones, la participación comunitaria y la celebración de las fechas que forman parte de la historia e identidad nacional.

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