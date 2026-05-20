Ulpiano Suarez compartió junto a Mario Abed el Encuentro de Talleres de Producción Textil en Junín

La Ciudad de Mendoza formó parte del Encuentro de Talleres de Producción Textil que se realizó este miércoles 20 en Junín. Allí, estuvieron presentes las costureras capitalinas de la “Máquina de Volar” , las cuales contaron con el apoyo y compañía del intendente Ulpiano Suarez , quien participó de la propuesta junto a su par esteño Mario Abed y la subsecretaria de Empleo y Capacitación de la provincia, Emilce Vega .

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“Este encuentro nos permite compartir experiencias muy valiosas y ver cómo, a partir de iniciativas concretas, muchas mujeres están encontrando oportunidades de crecimiento, empleo e independencia económica . En la Ciudad trabajamos con el taller textil ‘La Máquina de Volar’ , ubicado en el NIDO entre los barrios Flores y Olivares, donde muchas de las mujeres que participan hoy pueden proyectar un futuro mejor para ellas y sus familias ”, destacó el intendente Ulpiano Suarez .

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia del trabajo conjunto entre municipios y el fortalecimiento de herramientas de formación y empleo: “ Quiero agradecerle a Mario Abed por recibirnos para compartir esta experiencia a los equipos de la Ciudad, Tupungato y Las Heras. Cuando los municipios intercambiamos ideas y replicamos experiencias positivas, ganamos todos los mendocinos . Además, estos espacios hablan de formación, educación y herramientas concretas para que los jóvenes puedan crecer y tener más oportunidades”.

Por su parte, Mario Abed expresó: “Estamos muy felices de que cuatro departamentos puedan unirse para trabajar en conjunto, compartir experiencias y aprender unos de otros . La presencia de Ulpiano aquí, viendo nuestras iniciativas, y nosotros también tomando ideas de la Ciudad de Mendoza, demuestra la importancia de esta articulación”.

Además, Abed valoró el vínculo de trabajo sostenido entre los municipios mendocinos: “Siempre digo que existe una sana admiración por muchas de las cosas que se hacen en la Ciudad y de las que nos sentimos orgullosos los mendocinos. Por eso seguimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo, fortaleciendo este tipo de encuentros que generan oportunidades y crecimiento para toda la provincia ”.

Esta iniciativa se llevó adelante en el marco del Programa Pre Enlace Plus de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, en una nueva acción orientada a fortalecer el trabajo, la producción y la generación de oportunidades en el sector textil.

Dicha jornada reunió talleres de distintos departamentos de la provincia, entre ellos Ciudad de Mendoza, Uspallata (Las Heras), Tupungato, General Alvear y Junín. Fue un espacio pensado para compartir experiencias, consolidar vínculos entre territorios y seguir incorporando herramientas que mejoren las capacidades productivas y comerciales de los emprendimientos.

La agenda contempló un recorrido de producción textil, presentación de talleres y autoridades, charlas sobre marketing, trabajo en equipo y marca personal, además de un espacio de networking e intercambio de elaboraciones propias. Se trató de una propuesta que pone en valor no sólo el hacer productivo, sino también la identidad, la organización y la proyección comercial de cada taller.

La participación de la Ciudad de Mendoza en este encuentro expresa una línea de trabajo concreta: acompañar a los sectores productivos con más herramientas, más articulación y más oportunidades para crecer. En ese marco, el municipio continúa consolidando una agenda vinculada a empleo, economía social y fortalecimiento de unidades productivas, con presencia territorial y articulación con otros actores institucionales de la provincia.

El cronograma de la jornada se llevó a cabo de la siguiente manera:

10h Recepción en Junín Punto Limpio.

10.20h Inicio del recorrido y muestra de producción textil (duración: 1 hora).

11.20h Traslado a la Casa del Bicentenario, La Colonia, Junín.

11.35h Recepción, Coffe de bienvenida y presentación de talleres y autoridades.

12.05h Charla de Marketing: “Transformar una prenda en una marca”.

13.30h Charla – Taller de Habilidades Blandas (trabajo en equipo).

14h Espacio de almuerzo.

14.30h Charla de Marca Personal: “Cómo venderse a uno mismo”.

15.40h Networking y muestra de elaboraciones propias.

16.40h Cierre de la jornada.