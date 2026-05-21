Guaymallén suma nuevos Puntos Verdes para la recepción de residuos secos para reciclar

El Plan de Reciclaje Inclusivo de la Municipalidad de Guaymallén suma nuevos puntos de recepción de residuos secos y nuevos recorridos de los recuperadores urbanos que llevan el material recolectado al Centro Verde ubicado en El Sauce.
El Plan de Reciclaje Inclusivo de la Municipalidad de Guaymallén suma nuevos puntos de recepción de residuos secos y nuevos recorridos de los recuperadores urbanos que llevan el material recolectado al Centro Verde ubicado en El Sauce.
Guaymallen apuesta a que la tarea del reciclaje se realice por cooperativas de recuperadores urbanos que antes trabajaban recolectando basura en basurales y en la calle, quienes son capacitados en cooperativismo y promoción ambiental. En el departamento trabajan dos cooperativas: la Grilli, que cuenta con 47 personas activas y la Aguaribay, con 110 personas. Estas personas se desempeñan desde tareas de recuperación de material en calle, en empresas, barrios; algunas en tareas admnistrativas, operaciones en planta.
Con el reciclaje inclusivo, la Municipalidad de Guaymallén busca hacer la separación en origen, tanto en grandes superficies comerciales del departamento, en los Puntos Verdes distribuidos en todo el territorio departamental y en las rutas de calle que hacen los recuperadores urbanos en los alrededores de los Puntos Verdes.
Guaymallén pide a los vecinos la colaboración de separar residuos secos reciclables: papel, cartón (ambos secos), botellas de vidrio y plástico (enjuagadas) y sus respectivas tapas, envases plásticos de yogur, quesos untables o postres, envases tetra pack o tetrabrick (leche, jugos o vinos, también enjuagados), envoltorios plásticos de alimentos, envoltorios metalizados de snacks, latas de aluminio de gaseosas, cerveza o vino, telgopor (incluso bandejas de fiambre o carnes y vasos térmicos , todos enjuagados).
No se reciclan las bandejas y vasos plásticos descartables, lapiceras y fibras, pañuelos y servilletas, ni residuos húmedos como cáscaras de verduras y frutas, ni restos de comida, ni saquitos de té o café.
Los vecinos consultar la dirección del Punto Verde más cercano en esta publicación y en los sitios web https://www.guaymallen.gob.ar/puntos-de-recepcion/ y en https://residuosreciclables.guaymallen.gob.ar/puntos-de-recepcion/