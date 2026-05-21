Guaymallén suma nuevos Puntos Verdes para la recepción de residuos secos para reciclar

Para desarrollar su política ambiental de reciclaje, la Municipalidad apuesta a las cooperativas de recuperadores urbanos que antes trabajaban en basurales. Conocé los puntos verdes cercanos a tu domicilio para dejar tus residuos secos. ¿Qué se recicla y qué no?

El Plan de Reciclaje Inclusivo de la Municipalidad de Guaymallén suma nuevos puntos de recepción de residuos secos y nuevos recorridos de los recuperadores urbanos que llevan el material recolectado al Centro Verde ubicado en El Sauce.

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Guaymallen apuesta a que la tarea del reciclaje se realice por cooperativas de recuperadores urbanos que antes trabajaban recolectando basura en basurales y en la calle, quienes son capacitados en cooperativismo y promoción ambiental. En el departamento trabajan dos cooperativas: la Grilli, que cuenta con 47 personas activas y la Aguaribay, con 110 personas. Estas personas se desempeñan desde tareas de recuperación de material en calle, en empresas, barrios; algunas en tareas admnistrativas, operaciones en planta.

Con el reciclaje inclusivo, la Municipalidad de Guaymallén busca hacer la separación en origen, tanto en grandes superficies comerciales del departamento, en los Puntos Verdes distribuidos en todo el territorio departamental y en las rutas de calle que hacen los recuperadores urbanos en los alrededores de los Puntos Verdes.

Guaymallén pide a los vecinos la colaboración de separar residuos secos reciclables: papel, cartón (ambos secos), botellas de vidrio y plástico (enjuagadas) y sus respectivas tapas, envases plásticos de yogur, quesos untables o postres, envases tetra pack o tetrabrick (leche, jugos o vinos, también enjuagados), envoltorios plásticos de alimentos, envoltorios metalizados de snacks, latas de aluminio de gaseosas, cerveza o vino, telgopor (incluso bandejas de fiambre o carnes y vasos térmicos , todos enjuagados).