21 de mayo de 2026 - 21:13

Guaymallén suma nuevos Puntos Verdes para la recepción de residuos secos para reciclar

Para desarrollar su política ambiental de reciclaje, la Municipalidad apuesta a las cooperativas de recuperadores urbanos que antes trabajaban en basurales. Conocé los puntos verdes cercanos a tu domicilio para dejar tus residuos secos. ¿Qué se recicla y qué no?

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El Plan de Reciclaje Inclusivo de la Municipalidad de Guaymallén suma nuevos puntos de recepción de residuos secos y nuevos recorridos de los recuperadores urbanos que llevan el material recolectado al Centro Verde ubicado en El Sauce.

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Guaymallen apuesta a que la tarea del reciclaje se realice por cooperativas de recuperadores urbanos que antes trabajaban recolectando basura en basurales y en la calle, quienes son capacitados en cooperativismo y promoción ambiental. En el departamento trabajan dos cooperativas: la Grilli, que cuenta con 47 personas activas y la Aguaribay, con 110 personas. Estas personas se desempeñan desde tareas de recuperación de material en calle, en empresas, barrios; algunas en tareas admnistrativas, operaciones en planta.

Con el reciclaje inclusivo, la Municipalidad de Guaymallén busca hacer la separación en origen, tanto en grandes superficies comerciales del departamento, en los Puntos Verdes distribuidos en todo el territorio departamental y en las rutas de calle que hacen los recuperadores urbanos en los alrededores de los Puntos Verdes.

Guaymallén pide a los vecinos la colaboración de separar residuos secos reciclables: papel, cartón (ambos secos), botellas de vidrio y plástico (enjuagadas) y sus respectivas tapas, envases plásticos de yogur, quesos untables o postres, envases tetra pack o tetrabrick (leche, jugos o vinos, también enjuagados), envoltorios plásticos de alimentos, envoltorios metalizados de snacks, latas de aluminio de gaseosas, cerveza o vino, telgopor (incluso bandejas de fiambre o carnes y vasos térmicos , todos enjuagados).

No se reciclan las bandejas y vasos plásticos descartables, lapiceras y fibras, pañuelos y servilletas, ni residuos húmedos como cáscaras de verduras y frutas, ni restos de comida, ni saquitos de té o café.

¿Dónde están los Puntos Verdes?

Los vecinos consultar la dirección del Punto Verde más cercano en esta publicación y en los sitios web https://www.guaymallen.gob.ar/puntos-de-recepcion/ y en https://residuosreciclables.guaymallen.gob.ar/puntos-de-recepcion/

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Cronograma de Puntos Verdes en Guaymallén

Distrito Ubicación Punto Verde Día de recolección Horario
Rodeo de la Cruz Bandera de los Andes y Villa Marini (Barrio Integración) Martes 16 a 20
Rodeo de la Cruz Piccione y Laurenti (Barrio Farmacéutico) Martes 16 a 20
Kilómetro 11 Bolívar y Cadetes Argentinos (Plaza Rufino Ortega) Martes 16 a 20
Capilla del Rosario Copiapó y Chile (Barrio Santa Ana) Martes y jueves 16 a 20
Capilla del Rosario Higuerita y Bandera de los Andes (Barrio Santa Ana) Jueves 09 a 14
Nueva Ciudad Tropero Sosa y Pringles Jueves 16 a 20
San Francisco del Monte Las Azucenas y Los Lirios (Barrio Higuerita) Viernes 16 a 20
San Francisco del Monte Estrella y Napolitano (Plaza Santiago Bertiz – Barrio Solares de Urquiza) Viernes 16 a 20
Pedro Molina Lateral Gobernador Videla (Costanera) y Paraná Miércoles 16 a 20
Pedro Molina Correa Saa y Avenida Mitre Miércoles 16 a 20
Villa Nueva Adolfo Calle y Bernardo Houssay (Plaza Unimev) Martes y viernes 09 a 14
Villa Nueva Italia y Libertad (Plaza del Encuentro) Lunes a viernes 09 a 14
Villa Nueva Cochabamba y Azcuénaga (Plaza Barrio SMATA) Lunes 16 a 20
Villa Nueva Molina Cabrera y Talcahuano Lunes 16 a 20
San José Mitre y Godoy Cruz (Plaza Belgrano) Martes 09 a 14
San José Francisco de la Reta y Bandera de los Andes (Plaza José Néstor Lencinas) Jueves 09 a 14
Dorrego Sottano J. J. y Coronel Miller (Plaza Pascual Pérez) Miércoles 09 a 14
Dorrego Amado Nervo y Vucetich Lunes 09 a 14
Las Cañas Aramburu y Labulaye (Plaza San Cayetano) Viernes 09 a 14

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