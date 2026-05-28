Maipú celebra el Mes del Olivo con la propuesta "Pedaleando Olivares"

En el marco del Mes del Olivo, la Municipalidad de Maipú y la Cámara de Turismo local presentan una nueva edición de “Pedaleando Olivares”, una propuesta que combina turismo activo, naturaleza y producción regional, reafirmando al departamento como uno de los principales destinos oleoturísticos de Latinoamérica.
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Una experiencia inmersiva entre olivares y producción local
La actividad se realizará el próximo sábado y está destinada a vecinos y visitantes que deseen vivir una experiencia inmersiva en el corazón de la olivicultura mendocina. El recorrido contempla visitas guiadas a reconocidas olivícolas del departamento, donde se podrá conocer de cerca el proceso de elaboración del aceite de oliva, desde su producción hasta su producto final.
La jornada finalizará con una propuesta gastronómica especialmente diseñada para el maridaje de productos locales, en una experiencia que pone en valor la identidad productiva y cultural del territorio.
Turismo rural sostenible y promoción del oleoturismo
“Pedaleando Olivares” forma parte de un conjunto de acciones impulsadas de manera conjunta por el Municipio y la Cámara de Turismo, orientadas a fortalecer el turismo rural sostenible, promover el desarrollo local y posicionar a Maipú como un referente en experiencias auténticas vinculadas al mundo del olivo.
Debido a la gran convocatoria, los cupos para esta edición ya se encuentran completos, reflejando el creciente interés por las actividades al aire libre y el desarrollo del oleoturismo en el departamento.
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Maipú apuesta a un turismo ligado a su identidad productiva
La iniciativa se enmarca en las actividades que durante todo mayo ponen en valor el aporte de la olivicultura a la economía y la cultura provincial, consolidando a Maipú como un destino que apuesta por un turismo responsable, accesible y profundamente ligado a su identidad productiva.
Para más información sobre futuras actividades: [email protected]