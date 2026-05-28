Maipú celebra el Mes del Olivo con la propuesta "Pedaleando Olivares"

En el marco del Mes del Olivo , la Municipalidad de Maipú y la Cámara de Turismo local presentan una nueva edición de “Pedaleando Olivares” , una propuesta que combina turismo activo, naturaleza y producción regional , reafirmando al departamento como uno de los principales destinos oleoturísticos de Latinoamérica.

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La actividad se realizará el próximo sábado y está destinada a vecinos y visitantes que deseen vivir una experiencia inmersiva en el corazón de la olivicultura mendocina . El recorrido contempla visitas guiadas a reconocidas olivícolas del departamento, donde se podrá conocer de cerca el proceso de elaboración del aceite de oliva , desde su producción hasta su producto final.

La jornada finalizará con una propuesta gastronómica especialmente diseñada para el maridaje de productos locales , en una experiencia que pone en valor la identidad productiva y cultural del territorio.

“Pedaleando Olivares” forma parte de un conjunto de acciones impulsadas de manera conjunta por el Municipio y la Cámara de Turismo, orientadas a fortalecer el turismo rural sostenible , promover el desarrollo local y posicionar a Maipú como un referente en experiencias auténticas vinculadas al mundo del olivo.

Debido a la gran convocatoria, los cupos para esta edición ya se encuentran completos, reflejando el creciente interés por las actividades al aire libre y el desarrollo del oleoturismo en el departamento.

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Maipú apuesta a un turismo ligado a su identidad productiva

La iniciativa se enmarca en las actividades que durante todo mayo ponen en valor el aporte de la olivicultura a la economía y la cultura provincial, consolidando a Maipú como un destino que apuesta por un turismo responsable, accesible y profundamente ligado a su identidad productiva.

Para más información sobre futuras actividades: [email protected]