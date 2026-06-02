La Ciudad invita a vivir el Mundial FIFA 2026 con el "Fan Fest de la Ciudad con más copas"

La iniciativa mundialista propone alentar a la Selección, disfrutando de fútbol, gastronomía y entretenimiento, con promociones para consumir desde los $10.000. Conocé los detalles.

La Ciudad de Mendoza invita a mendocinos, mendocinas y turistas a disfrutar del “Fan Fest de la Ciudad con más copas – Mundial FIFA 2026”, una propuesta que transformará distintos polos gastronómicos y comerciales en puntos de encuentro para vivir toda la pasión del fútbol.

Durante el Mundial FIFA 2026 se podrán ver todos los partidos en locales adheridos de la capital, con una ambientación especial y experiencias pensadas para acompañar cada jornada mundialista. Además, los encuentros de la Selección Argentina tendrán una celebración particular, con pantallas, sonido, promociones y actividades para alentar juntos a la Albiceleste.

La iniciativa se desarrollará principalmente en los ejes comerciales y gastronómicos de las avenidas Arístides Villanueva y Juan B. Justo, donde bares, restaurantes, cafeterías y distintos comercios se vestirán de celeste y blanco para recibir a quienes quieran compartir la previa y el desarrollo de cada partido.

Entre las propuestas destacadas, habrá menús en promoción, vouchers de descuento, sorteos y beneficios especiales en los comercios adheridos, generando una experiencia única para vecinos y visitantes que elijan la Ciudad para vivir el Mundial.

El objetivo del Fan Fest es fortalecer el movimiento comercial y gastronómico, promoviendo además el encuentro, la celebración colectiva y el disfrute del espacio urbano durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.