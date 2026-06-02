2 de junio de 2026 - 11:08

Preventores y policías detuvieron a cuatro personas tras un robo y agresión

La rápida intervención del personal de seguridad permitió recuperar pertenencias sustraídas y detener a los presuntos autores del hecho.

7fbc2e5f-cc9d-8b0e-c78f-019854f3999c

Un operativo conjunto entre personal de preventores y la Policía culminó con la detención de cuatro personas acusadas de protagonizar un violento robo durante la noche del sábado en la Ciudad.

Leé además

mitos cuyanos regresa al museo del vino y la vendimia con historias, musica y degustacion

Mitos Cuyanos regresa al Museo del Vino y la Vendimia con historias, música y degustación
la ciudad invita a vivir el mundial fifa 2026 con el fan fest de la ciudad con mas copas

La Ciudad invita a vivir el Mundial FIFA 2026 con el "Fan Fest de la Ciudad con más copas"

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 en las inmediaciones de las calles Houssay y Vucetich, donde las cámaras de monitoreo detectaron movimientos sospechosos de un grupo de individuos. Tras recibir la alerta, los efectivos se dirigieron al lugar y constataron la situación.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los agresores -señalados como simpatizantes de Huracán Las Heras- les robaron pertenencias y las golpearon antes de huir hacia el este.

A partir de la información aportada y del seguimiento realizado por el Centro de Operaciones, se desplegó un patrullaje por la zona que permitió localizar a los sospechosos en las inmediaciones de calles Arroyo y Lemos.

Durante la requisa, los uniformados encontraron bolsos y otros elementos que habrían sido robados momentos antes, por lo que se procedió a la aprehensión de los cuatro involucrados.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Video

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maipú busca convertir la uva criolla en una nueva oportunidad productiva a través del aceto balsámico

Maipú busca convertir la uva criolla en una nueva oportunidad productiva a través del aceto balsámico

ulpiano suarez expuso en cippec sobre la experiencia de la ciudad de mendoza para mejorar el clima de negocios

Ulpiano Suarez expuso en CIPPEC sobre la experiencia de la Ciudad de Mendoza para mejorar el clima de negocios

maipu celebra el mes del olivo con la propuesta pedaleando olivares

Maipú celebra el Mes del Olivo con la propuesta "Pedaleando Olivares"

maipu inauguro un nuevo playon deportivo en el pedregal

Maipú inauguró un nuevo playón deportivo en El Pedregal