Preventores y policías detuvieron a cuatro personas tras un robo y agresión

La rápida intervención del personal de seguridad permitió recuperar pertenencias sustraídas y detener a los presuntos autores del hecho.

Un operativo conjunto entre personal de preventores y la Policía culminó con la detención de cuatro personas acusadas de protagonizar un violento robo durante la noche del sábado en la Ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.30 en las inmediaciones de las calles Houssay y Vucetich, donde las cámaras de monitoreo detectaron movimientos sospechosos de un grupo de individuos. Tras recibir la alerta, los efectivos se dirigieron al lugar y constataron la situación.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, los agresores -señalados como simpatizantes de Huracán Las Heras- les robaron pertenencias y las golpearon antes de huir hacia el este.

A partir de la información aportada y del seguimiento realizado por el Centro de Operaciones, se desplegó un patrullaje por la zona que permitió localizar a los sospechosos en las inmediaciones de calles Arroyo y Lemos.

Durante la requisa, los uniformados encontraron bolsos y otros elementos que habrían sido robados momentos antes, por lo que se procedió a la aprehensión de los cuatro involucrados.