Maipú Incuba 2026: el programa que acompaña los emprendimientos de los vecinos

El municipio abre la convocatoria a una nueva edición de Maipú Incuba , una iniciativa que brinda herramientas, acompañamiento y formación para potenciar ideas innovadoras y fortalecer el desarrollo emprendedor local.

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Maipú lanza una nueva edición de “Maipú Incuba”, el programa municipal que se implementa en el departamento para acompañar a emprendedores locales. La iniciativa está destinada a quienes tengan una idea, proyecto o producto innovador y busquen desarrollarlo.

El lanzamiento oficial será el miércoles 29 de abril a las 19 horas en el Auditorio Marciano Cantero (Mercedes Tomasa de San Martín 1050), donde se desarrollará la charla “La IA como aliada para alcanzar el éxito emprendedor”, a cargo del facilitador Sergio García. Para participar, es necesario inscribirse a través del formulario online, con plazo hasta el martes 27 de abril.

A lo largo de sus ediciones anteriores, Maipú Incuba se ha consolidado como una herramienta clave para el ecosistema emprendedor del departamento, ofreciendo tutorías, acompañamiento en la comercialización y una medición de impacto final.

Entre los requisitos de la primera selección, si bien pueden variar, generalmente se valora que la idea sea creativa, genere valor agregado, atienda alguna necesidad del mercado y demuestre potencial de crecimiento. La convocatoria está abierta a toda la comunidad emprendedora maipucina que quiera sumarse a este programa de larga trayectoria.