21 de abril de 2026 - 16:08

Teatro Griego Papa Francisco, el espacio que une a los maipucinos

Este 21 de abril de 2026 se cumple un año del fallecimiento del Papa Francisco, una figura que marcó a la Argentina y al mundo por su mensaje de cercanía, justicia social y vocación de encuentro. En Maipú, su legado no solo se recuerda: se vive en un espacio que se ha transformado en símbolo de comunidad y pertenencia.

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Ubicado en el Parque Metropolitano Sur, el Teatro Griego Papa Francisco se consolidó en los últimos años como uno de los principales puntos de encuentro del departamento. Allí, miles de maipucinos y mendocinos han compartido experiencias que van desde lo cultural y lo artístico hasta lo productivo y lo recreativo, en una dinámica que refleja, precisamente, el espíritu que promovió el Sumo Pontífice a lo largo de su vida.

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La decisión de imponer su nombre a este espacio no fue casual. A través de la Ordenanza N° 7676, el Concejo Deliberante de Maipú formalizó el homenaje al primer Papa argentino y latinoamericano, destacando valores que atraviesan su legado: la austeridad, la solidaridad, el compromiso con los más necesitados y la construcción de la paz. En esa misma línea, el intendente Matías Stevanato impulsó esta iniciativa como una forma de proyectar esos principios en un ámbito concreto, accesible y vivo para la comunidad.

Desde su inauguración, el Teatro Griego Papa Francisco ha sido escenario de grandes eventos que forman parte de la identidad local. El Festival del Malbec y del Olivo, el multitudinario Rock con Vos y el tradicional Festival del Vacío a la Llama son solo algunas de las propuestas que han convocado a miles de personas, fortaleciendo el entramado social y cultural del departamento. A esto se suman celebraciones profundamente arraigadas en la vida comunitaria, como el Día del Niño, la caravana de Reyes Magos y encuentros religiosos y culturales que promueven la participación de las familias.

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Incluso en momentos de recogimiento y reflexión, el espacio ha sabido convertirse en un punto de unión. Actividades como el Pesebre Viviente de la comunidad, con bendiciones y celebraciones compartidas, reflejan el sentido de convivencia y encuentro que define tanto al lugar como al legado que lo inspira.

A un año de su partida, el nombre del Papa Francisco sigue convocando a los maipucinos en un espacio que trasciende lo físico. El teatro no es solo una obra de infraestructura: es un símbolo de identidad, un punto de encuentro y una expresión concreta de los valores que unen a la comunidad.

Porque en Maipú, el legado de Francisco no es memoria estática: es encuentro, es cultura y es comunidad en movimiento.

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