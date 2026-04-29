29 de abril de 2026 - 19:28

El sistema de Estacionamiento Medido Digital superó los 100 mil usuarios registrados

Cada vez más vecinos y visitantes eligen esta herramienta que simplifica el estacionamiento y mejora la experiencia en las calles de la Ciudad.

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El sistema de Estacionamiento Medido Digital continúa consolidándose como una herramienta clave para la modernización y la movilidad inteligente. Durante el mes de abril, se superó la cifra de los 100 mil usuarios registrados en la aplicación y se llegó a 101.957.

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Durante el último mes, se incorporaron 3.435 nuevos usuarios, lo que refleja el crecimiento sostenido y la adopción por parte de vecinos y visitantes de esta propuesta. Además, en este 2026 ya se han registrado 116.957 activaciones de estacionamiento, número que evidencia un uso intensivo del sistema, de las cuales 33.419 corresponden al mes de abril.

En términos de recarga de crédito, en abril se contabilizaron más de 17.000 operaciones, con un marcado predominio de los medios digitales: el 85,74 % de las transacciones se realizaron mediante pago electrónico, mientras que el 14,26 % restante se efectuó a través de puntos de venta físicos o a través del QR habilitado.

El sistema opera actualmente en dos zonas activas, que en conjunto ofrecen 916 lugares disponibles distribuidos en 25 cuadras, con el acompañamiento de 10 puntos de venta y un equipo de 19 controladores, organizados en dos turnos para garantizar el correcto funcionamiento:

  • Zona Centro: (calles Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano -entre Juan B. Justo y Pedro Molina-, Sarmiento -entre Belgrano y 25 de Mayo- y Tiburcio Benegas -entre Rufino Ortega y Arístides-): 650 espacios.
  • Zona Parque Cívico: (calles Pedro Molina lado sur, Perú -entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina- La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Vuelta de Obligado y Peltier -entre La Pampa y Belgrano-): 266 espacios.

En cuanto a los hábitos de uso, más de la mitad de los estacionamientos registrados corresponden a estadías de una hora, representando el 56,23 % del total.

Por otra parte, la funcionalidad de transferencia de saldo entre usuarios que brinda la aplicación, pensada para brindar mayor flexibilidad, fue utilizada por 104 personas durante abril, facilitando el acceso al sistema en situaciones donde no es posible realizar una recarga inmediata.

Se viene un innovador sistema de estacionamiento, con cámaras inteligentes

La Ciudad implementará en las próximas semanas un nuevo sistema de cámaras inteligentes para optimizar el estacionamiento en calle Sarmiento, solo en la cuadra ubicada entre Belgrano y Perú. La iniciativa, que actualmente se encuentra en etapa de pruebas, permitirá a los conductores conocer en tiempo real la cantidad de lugares disponibles para estacionar, a través de pantallas LED instaladas sobre las veredas y también a través de la aplicación oficial de Estacionamiento Medido (SEM).

Con esta experiencia en calle Sarmiento, inédita en Latinoamérica en cuanto a su aplicación en la vía pública, el municipio busca mejorar la experiencia del usuario, disminuir la circulación innecesaria de vehículos, reducir el consumo de combustible y el desgaste vehicular, contribuir a una menor congestión y bajar los niveles de estrés al conducir por el microcentro.

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