Salud animal: Maipú amplía su red de atención y prevención para mascotas

El Municipio continúa promoviendo el cuidado responsable de animales a través de esterilizaciones, vacunaciones y consultas clínicas, realizando más de 8 mil intervenciones en todo el departamento.

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La Municipalidad de Maipú consolida su política de bienestar animal con una fuerte presencia territorial y servicios gratuitos destinados al cuidado de perros y gatos. A través del Centro Veterinario de Atención Primaria y el quirófano móvil, se llevan adelante acciones sostenidas que buscan prevenir enfermedades, controlar la población animal y fomentar la tenencia responsable.

Durante el año 2025 se realizaron aproximadamente 5000 esterilizaciones quirúrgicas, tanto en el Centro Veterinario como mediante el quirófano móvil que recorre los distintos distritos. En lo que va de 2026, entre enero y abril, ya se han concretado cerca de 1000 intervenciones, lo que refleja la continuidad de este servicio esencial para la salud pública y el bienestar animal.

En materia de prevención, se aplicaron alrededor de 4000 vacunas antirrábicas en 2025, mientras que en lo que va del 2026 ya se alcanzaron las 1000 dosis. Estas acciones se desarrollan en el Centro Veterinario, el quirófano móvil y en jornadas especiales de vacunación que se organizan en distintos puntos del departamento.

Por otro lado, el Centro Veterinario de Atención Primaria ha brindado más de 1500 consultas clínicas desde su inauguración en 2025, y en lo que va del 2026 ya se registran cerca de 1000 atenciones. Este espacio permite a los vecinos acceder a controles de salud para sus mascotas de manera gratuita y cercana.

Además, como parte de estas políticas integrales, se realizaron desparasitaciones internas y colocación de pipetas para el control de pulgas y garrapatas a todas las mascotas cuyos propietarios lo solicitaron, reforzando así las medidas de prevención y cuidado sanitario en todo el departamento.